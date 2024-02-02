Москвичам рассказали, как поучаствовать в акции "Миллион призов" на выборах президента

В столице во время выборов президента РФ 15–17 марта снова пройдет акция "Выбираем вместе – 2024" программы "Миллион призов". Проголосовавшие онлайн москвичи смогут принять участие в розыгрыше призовых баллов и других ценных подарков. Подробности – в нашем материале.



Призовой фонд

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Провести девятый этап программы "Миллион призов" во время президентских выборов предложили столичные предприниматели, рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.



Владимир Платонов президент Московской торгово-промышленной палаты Предпринимательское сообщество обратилось в МТПП с инициативой провести очередной этап программы "Миллион призов" во время выборов президента. В сентябре 2023 года участниками программы стали более 2,5 миллиона человек, 89% получили призы. В 2024 году столичный бизнес предложил провести основной розыгрыш среди участников электронного голосования.

В этот раз участники смогут получить 1 000, 3 000, 5 000 призовых баллов – потратить их можно будет на товары и услуги у партнеров программы (один балл эквивалентен рублю). Кроме того, одним из призов станет умная колонка и подписка на онлайн-сервис.

Так как 2024-й является Годом семьи, то по предложению бизнес-сообщества в этот раз будут разыграны призы для московских семей (где брак зарегистрирован официально). Они смогут выиграть 15, 25, 50 и 100 тысяч баллов.

А у родителей с детьми до 18 лет есть шанс получить билеты на троих в семейный парк развлечений "Остров мечты" (для участия в розыгрыше нужно, чтобы в личном кабинете родителя на mos.ru была подтвержденная запись о ребенке).

Дополнительные призы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Также столичные предприниматели решили поощрить дополнительными призами пожилых москвичей, молодежь от 18 до 25 лет и тех, кто впервые воспользуется электронным голосованием:

жители города в возрасте 60 лет и старше получат 1 000 баллов на покупки в аптеках от партнеров программы "Миллион призов";

от партнеров программы "Миллион призов"; москвичи в возрасте от 18 до 25 лет (включительно), которые проголосуют онлайн, гарантированно получат 500 баллов на подписки интернет-сервисов любого из партнеров;

интернет-сервисов любого из партнеров; каждый москвич, который проголосует онлайн со своего устройства впервые , гарантированно получит 1 000 баллов, если не победит в основном розыгрыше.

Как принять участие?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Розыгрыш пройдет только среди участников электронного голосования на mos.ru.

В свою очередь, семьям с детьми, которые примут участие в акции, необходимо, чтобы в личном кабинете родителей на mos.ru присутствовала подтвержденная запись о ребенке.