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Врачи рассказали, как в короткие сроки вернуть обоняние после COVID-19

Полнота чувств: как быстрее восстановить обоняние после COVID-19
общество медицина

Потеря обоняния по-прежнему остается одним из типичных симптомов заболевания COVID-19. Причем люди, перенесшие коронавирус, жалуются, что нарушение в восприятии запахов может длиться в течение полугода и даже больше. Рассказываем, какие методы сегодня используют врачи при лечении аносмии и можно ли восстановить обоняние в кратчайшие сроки.

По какой причине нарушается обоняние во время COVID-19?

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач-отоларинголог Дмитрий Суббота рассказал Москве 24, что существует две основные причины нарушения обоняния: отек носа или повреждение специальных рецепторов.

Постковидный синдром может сопровождаться длительным воспалительным процессом в области носоглотки. Воздух просто может не попадать в обонятельную щель. Этот процесс нужно лечить, и после снятия воспалительных явлений обоняние может быстро вернуться.
Дмитрий Суббота
врач-отоларинголог

При поражении рецепторов нюх может долго восстанавливаться, именно поэтому нужно своевременно обращаться к врачам, добавил отоларинголог.

"Нужно максимально быстро приступать к лечению, тогда вероятен благоприятный прогноз, а не когда уже прошло полгода с того момента, как пропало обоняние", – подчеркнул врач.

Могут ли запахи пропасть навсегда?

Фото: depositphotos/Dimaberlin

По словам отоларинголога высшей квалификации Алексея Кошелева, за полтора года пандемии случаев полной пропажи обоняния в его практике не было. Об этом он рассказал в интервью Москве 24.

Были люди, у которых обоняние не восстановилось до показателей, которые имелись раньше, оно снизилось – где-то на 50%.
Алексей Кошелев
отоларинголог высшей квалификации

В свою очередь, врач-отоларинголог Дмитрий Суббота добавил, что в некоторых случаях без должного лечения нюх действительно может совсем не вернуться. По его словам, некоторые люди, серьезно переболевшие ОРВИ в детстве, уже во взрослом возрасте не чувствуют запахов.

Как восстановить чувствительность носа?

Фото: depositpgotos/Elnur_

Если обоняние только ослаблено, то через некоторое время оно должно восстановиться, пояснил Дмитрий Суббота. В этом случае для ускорения процесса можно применять ольфакторный тренинг, то есть кратковременное воздействие запахов, которые активизируют обонятельные рецепторы, отметил эксперт.

Ольфакторный тренинг – метод, который применяют для активации обонятельных рецепторов. Для такой тренировки обычно выбирают несколько ярких запахов. В частности, это могут быть эфирные масла: роза, гвоздика, эвкалипт и лимон. Соответствующие ароматы следует вдыхать два раза в день утром и вечером по 20–30 секунд с перерывом в минуту. Эксперты отмечают, что не стоит ждать от этой методики мгновенного эффекта. Если после трех месяцев обоняние не вернется, нужно сменить набор ароматов. В общей сложности терапия длится в течение 9 месяцев.

"Конечно, есть смысл и сосудистую терапию провести, улучшающую микроциркуляцию крови, дозы гормонов, кортикостероидов, но, опять же, надо понимать, какая ситуация у человека", – пояснил специалист.

Алексей Кошелев также добавил, что медикаментозное лечение, особенно гормональное, должен обязательно назначать только лечащий врач.

В свою очередь, врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев пояснил, что в случае воспаления слизистой носа сначала медицинский специалист проводит процедуру его промывания и орошения, а также необходимые физиопроцедуры.

"Тренинг же никак не гасит воспалительную реакцию слизистых оболочек. Когда доктор уже свое лечение проведет до конца, тогда уже какие-то дополнительные упражнения и ароматерапию можно подключать. Но не при воспаленной слизистой", – подчеркнул он.

Поможет ли прививка не потерять обоняние?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прививка против COVID-19 эффективно защищает от заболевания коронавирусной инфекцией, отметил отоларинголог Владимир Зайцев. Однако, по его словам, она не может застраховать от потери обоняния в случае заражения.

"После того как прививка перестанет действовать, человек будет болеть так же, как и все остальные непривитые", – напомнил он.

При этом врач пояснил, что пациенты, которые не прошли вакцинацию, обычно тяжелее переносят COVID-19, а значит, и осложнения, связанные с воспалительными процессами в носоглотке, будут у них более выраженными.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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