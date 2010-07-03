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Общество

01 октября, 17:27

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Эксперты объяснили, как собаки ищут заболевших COVID-19 по запаху

Нюх на коронавирус: как собаки ищут заболевших COVID-19 в аэропортах
общество

В "Аэрофлоте" начали тренировать служебных собак для поиска людей, зараженных коронавирусом. Подобный эксперимент с использованием хвостатых уже реализуется в аэропортах Финляндии и ОАЭ. Объясняем, как работает данный метод и насколько он может быть эффективен в условиях пандемии.

Обнаружить больных COVID-19 по запаху

В аэропорту Хельсинки четыре собаки проходят обучение по обнаружению пассажиров, инфицированных коронавирусом COVID-19

К разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации (то есть бесконтактного быстрого теста) носителей коронавируса при помощи собак приступили и в Роспотребнадзоре. Первопроходцами стали служебные собаки "Аэрофлота", которые будут учиться находить COVID-19 по запаху.

Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией.
пресс-служба Роспотребнадзора

В исследованиях принимают участие ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и ГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова". В случае успеха эксперимента нюх собак смогут использовать в российских аэропортах.

Подобные эксперименты уже проводятся в Финляндии и ОАЭ. По сообщениям СМИ, в аэропорте Хельсинки уже приняли на службу четырех собак разных пород. Еще шесть претендентов были отсеяны на этапе подготовки, так как не подошли для работы в шумном месте с активным движением.

Отмечается, что пока тест с участием "коронасобак" является добровольным. Если человек соглашается принять участие, то его просят пройти в специальное огороженное помещение и протереть кожу салфеткой. После чего салфетку бросают в специальный сосуд и относят собаке, находящейся за стеной. Если результат положительный, человека направляют в медпункт для получения инструкций.

Как это работает

Выявлено, что у заболевших людей появляется определенный запах. В Британии, например, для эксперимента с собаками собирали образцы запахов (мочи или пота) людей, зараженных коронавирусом. Образцы помещали перед собаками, чередуя с запахами людей, не болеющих COVID-19.

Когда собака правильно обнаруживала запах заразившегося человека, она получала вкусную награду. И каждый раз, получая вознаграждение, животное начинало ассоциировать определенные запахи с лакомством. Это побуждало собаку более успешно выявлять этот запах в дальнейшем.

Специалисты отмечают, что собаку можно "натаскать" на любой сигнал при выявлении запаха больного человека. Например, она может залаять, подпрыгнуть, лечь на пол, поднять лапу – все что угодно.

Процедура занимает не более минуты. Предполагается, что животные смогут распознать инфицированных пассажиров гораздо быстрее, чем это сделает лаборатория. По данным СМИ, первые исследования в ОАЭ показали, что собаки определяют COVID-19 с точностью 92%.

Насколько эффективен данный метод?

Фото: пресс-служба "Аэрофлота"

Использование собак для поиска инфицированных коронавирусом может быть очень эффективным и экономически выгодным, считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. "В аэропорту проходит большое количество людей, и брать у всех мазки и кровь не представляется физически возможным. И затраты совсем другие", – отметил эксперт в диалоге с Москвой 24.

У собак сильно развиты обонятельные рецепторы. По словам Уражевского, болезнь они могут определить благодаря выделениям человека (например, через дыхание и кожу). Запах меняется, когда человек болеет. Кроме того, при повышенной температуре усиливается запах пота, который также помогает собаке выявить инфекцию.

Собаки могут распознавать заболевания человека с очень большой вероятностью. Например, заболевания щитовидной железы, печени, даже раковые заболевания и COVID-19.
Владимир Уражевский
президент Союза кинологических организаций России

Однако специалист отмечает, что нельзя засчитывать показания собаки как точные на 100%. Обученное животное является первым идентификатором, определяя группу риска. На этих людей стоит обратить внимание и попросить их пройти лабораторный тест. Только тогда показания можно считать подтвержденными.

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Лоскутникова Наталья

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