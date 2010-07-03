Эксперты объяснили, как собаки ищут заболевших COVID-19 по запаху

В "Аэрофлоте" начали тренировать служебных собак для поиска людей, зараженных коронавирусом. Подобный эксперимент с использованием хвостатых уже реализуется в аэропортах Финляндии и ОАЭ. Объясняем, как работает данный метод и насколько он может быть эффективен в условиях пандемии.

Обнаружить больных COVID-19 по запаху

В аэропорту Хельсинки четыре собаки проходят обучение по обнаружению пассажиров, инфицированных коронавирусом COVID-19

К разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации (то есть бесконтактного быстрого теста) носителей коронавируса при помощи собак приступили и в Роспотребнадзоре. Первопроходцами стали служебные собаки "Аэрофлота", которые будут учиться находить COVID-19 по запаху.





пресс-служба Роспотребнадзора Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией.

В исследованиях принимают участие ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и ГБУ "Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова". В случае успеха эксперимента нюх собак смогут использовать в российских аэропортах.

Подобные эксперименты уже проводятся в Финляндии и ОАЭ. По сообщениям СМИ, в аэропорте Хельсинки уже приняли на службу четырех собак разных пород. Еще шесть претендентов были отсеяны на этапе подготовки, так как не подошли для работы в шумном месте с активным движением.

Отмечается, что пока тест с участием "коронасобак" является добровольным. Если человек соглашается принять участие, то его просят пройти в специальное огороженное помещение и протереть кожу салфеткой. После чего салфетку бросают в специальный сосуд и относят собаке, находящейся за стеной. Если результат положительный, человека направляют в медпункт для получения инструкций.

Как это работает

Выявлено, что у заболевших людей появляется определенный запах. В Британии, например, для эксперимента с собаками собирали образцы запахов (мочи или пота) людей, зараженных коронавирусом. Образцы помещали перед собаками, чередуя с запахами людей, не болеющих COVID-19.



Когда собака правильно обнаруживала запах заразившегося человека, она получала вкусную награду. И каждый раз, получая вознаграждение, животное начинало ассоциировать определенные запахи с лакомством. Это побуждало собаку более успешно выявлять этот запах в дальнейшем.



Специалисты отмечают, что собаку можно "натаскать" на любой сигнал при выявлении запаха больного человека. Например, она может залаять, подпрыгнуть, лечь на пол, поднять лапу – все что угодно.

Процедура занимает не более минуты. Предполагается, что животные смогут распознать инфицированных пассажиров гораздо быстрее, чем это сделает лаборатория. По данным СМИ, первые исследования в ОАЭ показали, что собаки определяют COVID-19 с точностью 92%.

Насколько эффективен данный метод?

Использование собак для поиска инфицированных коронавирусом может быть очень эффективным и экономически выгодным, считает президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. "В аэропорту проходит большое количество людей, и брать у всех мазки и кровь не представляется физически возможным. И затраты совсем другие", – отметил эксперт в диалоге с Москвой 24.

У собак сильно развиты обонятельные рецепторы. По словам Уражевского, болезнь они могут определить благодаря выделениям человека (например, через дыхание и кожу). Запах меняется, когда человек болеет. Кроме того, при повышенной температуре усиливается запах пота, который также помогает собаке выявить инфекцию.





Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России Собаки могут распознавать заболевания человека с очень большой вероятностью. Например, заболевания щитовидной железы, печени, даже раковые заболевания и COVID-19.

Однако специалист отмечает, что нельзя засчитывать показания собаки как точные на 100%. Обученное животное является первым идентификатором, определяя группу риска. На этих людей стоит обратить внимание и попросить их пройти лабораторный тест. Только тогда показания можно считать подтвержденными.

