Психолог прокомментировала возникновение семейных ссор из-за вакцинации

С каждым днем ситуация с коронавирусом развивается все драматичнее. Кажется, COVID-19 добрался и до любовных отношений: пары все чаще ссорятся из-за отсутствия прививок у одного из партнеров, другие же, чтобы избежать конфликтов, идут вакцинироваться вместе, а некоторые и вовсе расстаются. Москва 24 пообщалась с теми, чьи отношения слегка пошатнула пандемия, и вместе с психологом разобралась, как остаться вместе.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

"Не сможем встречаться, пока ты без прививки"

Анастасия и Владимир встречаются уже несколько лет. О таких отношениях, как у этой пары, можно только мечтать: он водит ее в театры, рестораны, всячески заботится и в самые сложные жизненные периоды всегда рядом. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в идеальную картинку.





Анастасия Когда только началась вся эта история с эпидемией, Вова начал вести себя чересчур осторожно. Если ношение масок и перчаток я еще понимаю, то безвылазное сидение дома на протяжении нескольких месяцев – нет. Мы не живем вместе, поэтому, естественно, все это время не встречались из-за его страха заболеть.

Сначала, по словам Анастасии, она принимала поведение своего избранника. Сама же ко всей ситуации с коронавирусом относилась легко. "Как и все, я соблюдала новые правила: маски, перчатки, безопасное расстояние, но никогда не заморачивалась на этот счет – у меня не было страха заболеть, выйти из дома и с кем-то общаться", – объяснила она.

Вова тогда ей заявил, что, как только начнется массовая вакцинация, он сразу же сделает себе прививку. Так и случилось – мужчина привился.

"Уважаю его выбор, но сама прививаться я не планировала. Однажды, когда мы говорили по телефону, я рассказала ему о том, что у нас в торговом центре возле дома открыли пункт вакцинации. Вова меня сразу же отправил на прививку, мол, надо, обязательно, ты хоть так не заболеешь", – рассказала Анастасия.

Тогда женщина посмеялась и подумала, что возлюбленный просто пошутил, не придала его словам значения. Однако дальше история развивалась неожиданным образом.





Анастасия Мы договорились с ним встретиться буквально неделю назад. Он мне звонит перед встречей и спрашивает, сделала ли я прививку. Ответила, что нет. На что услышала: "Тогда извини, не смогу к тебе приехать. Я сделал прививку, и ты должна ее сделать. Мы не сможем встречаться, пока ты без прививки".

По словам женщины, в тот момент она испытала шок. "Не думала, что коронавирус сможет повлиять на любовные отношения", – добавила она.

Сейчас Анастасия и Владимир общаются только по телефону и в соцсетях. Мужчина продолжает настаивать, чтобы его избранница сделала прививку.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Поругались и договорились

В семье Никиты и Арины вопрос, делать или не делать прививку, вызвал долгие и бурные обсуждения. "Изначально я предложил привиться. Я догадывался, что дойдет дело до обязательной вакцинации, поэтому надо было уже закрыть этот вопрос, но были определенные недоговоренности", – сказал Никита.

Арина была против прививки. По словам девушки, пара планирует завести детей и ей было непонятно, как вакцинация скажется на репродуктивной функции.





Арина Никита сказал, что пошли делать. Я еще так немного повозмущалась: давай послушаем специалистов, что они говорят.

Никита добавил, что все бурные споры в семье утихли и удалось договориться, как только начала появляться информация от том, что за репродуктивную функцию после прививки переживать не стоит. К тому же Арина попала под обязательную вакцинацию.

"Я планирую привиться в том числе потому, что решил поддержать жену. Сам под обязательную вакцинацию попал гораздо позже. Когда ситуация развернулась так, то сказал, что давай уже вместе это сделаем и все: будет жить спокойно и пользоваться благами человечества, какие только есть", – объяснил молодой человек.

Пара планирует привиться в одном из павильонов "Здоровая Москва", поскольку запись в районную поликлинику забита на полторы недели вперед.

В семье Анастасии и Антона решение о вакцинации принималось тоже не совсем гладко. Девушка решила привиться сразу же, как только появилась вакцина, однако из-за обнаруженного заболевания это откладывалось. Муж был против, поскольку сомневался в эффективности препарата. В семье велись долгие обсуждения и споры насчет необходимости вакцины. В итоге пара решилась и записалась на прививку.

"Я очень долго обследовалась из-за своего заболевания. Когда я пришла к врачу со всеми результатами анализов, мы уже оба были записаны на следующий день на прививку, но врач сказал мне, что с таким диагнозом не прививаются и дал медотвод", – объяснила Анастасия.

После того как девушке запретили вакцинироваться, ее муж тоже отказался от прививки и не поехал в поликлинику. Однако спустя время свое решение поменял.





Антон муж Анастасии Я каждый день езжу в офис, хоть и на машине, но подумал, что риск заразиться и принести домой коронавирус не нулевой, тем более что число заболевших растет. Моя супруга работает из дома и мало контактирует с людьми. Ни она, ни я не болели. Поэтому, чтобы не подвергать ее опасности, тем более что ей нельзя прививаться, решил вакцинироваться сам.

По словам Анастасии, многие ее друзья и родственники переболели и далеко не все перенесли коронавирус в легкой форме, некоторые восстанавливаются до сих пор.

"Мне бы хотелось минимизировать риски, и я очень горжусь тем, что муж принял именно такое решение – сделать вакцину, даже несмотря на то, что на работе от него этого не требуют", – резюмировала девушка.



Совет семейного психолога

Семейный психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 заявила, что если в отношениях между партнерами возникают серьезные ссоры и дело доходит до крайностей в виде расставания, значит, у пары в принципе есть серьезные проблемы.

"Уже есть какой-то негатив, недоверие, недоказанность. Однозначно, что люди пытаются не уступать друг другу, а, напротив, требовать от другого поменять свою позицию. Очень важно, чтобы всем было хорошо. Если пара не видит возможности идти на компромиссы, значит, этой паре пришло время расстаться", – сказала эксперт.





Наталья Наумова семейный психолог Если же пара дорожит друг другом, то необходимы какие-то компромиссы. Семейная жизнь строится на том, что кто-то должен уступать в каких-то вопросах по очереди, люди должны находить диалог. Нужно общаться, делиться своими эмоциями и чувствами, но не оскорблять друг друга. Важно, чтобы каждый принял решение о вакцинации самостоятельно, нельзя давить.

Вместе с тем, по словам специалиста, после принятия решения под давлением одного из партнеров может произойти все что угодно.

"Важно, чтобы люди принимали решения самостоятельно... Любое принуждение влечет за собой то, что потом тот, кого принудили, будет чувствовать обиду на партнера", – объяснила Наумова.

В случае если после прививки человек заболеет или же возникнут побочные действия, то между партнерами могут возникнуть серьезные конфликты. Однако если человек сам принял предложение партнера, то должен помнить о личной ответственности, подытожила психолог.