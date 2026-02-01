Психолог Насибян предупредил о психологических трудностях при смене работы в начале года

Начало года считается символической точкой отсчета, поэтому воспринимается как время для серьезных перемен, отметили эксперты. В частности, этот период подходит для смены работы. Какие ошибки можно допустить на этом этапе, читайте в материале Москвы 24.

"Надо что-то менять"

Начало года – своего рода рубеж, который психика считывает как "точку отсчета". В этот период возникает ощущение "чистого листа", что добавляет энергии и решимости для перемен, рассказал Москве 24 клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативного и парадоксального подхода в психотерапии Сергей Насибян.

Однако, по словам эксперта, в этом состоянии есть и множество рисков. Например, поиск работы возникает не из зрелого решения, а общего импульса, когда вдруг "надо что-то менять".





Сергей Насибян клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативной и парадоксальной психотерапии Если внутри нет ясности, зачем именно нужна смена работы, энтузиазм быстро приведет к выгоранию. Это связано с тем, что ценности будут не согласованы с целями. Психологическое преимущество в этот период есть только тогда, когда решение созрело раньше даты в календаре.

Также опасно подстраивать смену работы под определенные сезоны, кварталы и даты из-за создающейся иллюзии контроля. Без внутренней готовности выдерживать неопределенность будет сложно, сказал Насибян.

"Если человек привязывается к срокам слишком жестко, он начинает воспринимать реальность как план. А план ничто – планирование все", – отметил психолог.



Насибян рекомендовал при поиске нового работодателя мыслить этапами, а не дедлайнами. Процесс можно разбить на следующие составляющие: исследование, отклики, диалоги, выбор. Это снизит давление и сохранит устойчивость, а также повысит доверие к себе и миру, объяснил специалист.

При этом важно уметь справляться с тревогой, вызванной неопределенностью. В начале года также может добавиться страх не реализовать задуманное. Эксперт отметил, что тревожное состояние всегда питается не реальностью, а воображаемыми сценариями отказа, унижения и провала. В этом случае важно отделять факты от интерпретаций, пояснил он.

По словам психолога, побороть тревогу поможет смена фокуса: не нужно воспринимать интервью у работодателя как проверку ценности – это все лишь первый этап знакомства. Как только человек перестает "продавать себя", напряжение падает, отметил специалист.





Сергей Насибян клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативной и парадоксальной психотерапии Самая частая ошибка – превращать трудоустройство в хаотичное ожидание. Поиск работы – это не пауза в жизни, а отдельный ее этап. Если относиться к нему как к "вынужденному ожиданию", истощение неизбежно. Если как к процессу, то появляется опора.

Поможет успокоиться и телесная регуляция вроде дыхательных практик и физических упражнений, добавил специалист.

Скрытое выгорание

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал Москве 24, что в начале года мозг получает краткосрочный дофаминовый всплеск, обеспечивающий мотивацию на старте.

"Преимущество поиска работы в этот период заключается именно в этом эмоциональном подъеме и социальном контексте: рынок оживает, бюджеты компаний утверждены, открываются новые ставки", – указал он.

Однако стоит помнить, что начало года – время с высоким уровнем биологического стресса. К этому ведет в том числе малое количество солнечного света, отметил Евстигнеев.

Главная угроза в этом случае – начать поиск работы в состоянии скрытого выгорания. В этом случае высок риск быстро столкнуться с сопротивлением психики. Работу нужно искать, опираясь не на дату в календаре, а на собственное внутреннее состояние, сказал специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт С биологической точки зрения весна и ранняя осень более благоприятны для адаптации, так как гормональный фон и уровень энергии естественным образом повышаются.

В целом, идеальное время для перемен – период, когда закрыты базовые дефициты (сон, физическое здоровье) и есть запас психологической прочности для неизбежного этапа неопределенности, заключил Евстигнеев.

