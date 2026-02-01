Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 08:45

Общество
Главная / Истории /

Психолог Насибян предупредил о психологических трудностях при смене работы в начале года

Ощущение "чистого листа": как подготовить себя к смене работы в начале года

Начало года считается символической точкой отсчета, поэтому воспринимается как время для серьезных перемен, отметили эксперты. В частности, этот период подходит для смены работы. Какие ошибки можно допустить на этом этапе, читайте в материале Москвы 24.

"Надо что-то менять"

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Начало года – своего рода рубеж, который психика считывает как "точку отсчета". В этот период возникает ощущение "чистого листа", что добавляет энергии и решимости для перемен, рассказал Москве 24 клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативного и парадоксального подхода в психотерапии Сергей Насибян.

Однако, по словам эксперта, в этом состоянии есть и множество рисков. Например, поиск работы возникает не из зрелого решения, а общего импульса, когда вдруг "надо что-то менять".

Если внутри нет ясности, зачем именно нужна смена работы, энтузиазм быстро приведет к выгоранию. Это связано с тем, что ценности будут не согласованы с целями. Психологическое преимущество в этот период есть только тогда, когда решение созрело раньше даты в календаре.
Сергей Насибян
клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативной и парадоксальной психотерапии

Также опасно подстраивать смену работы под определенные сезоны, кварталы и даты из-за создающейся иллюзии контроля. Без внутренней готовности выдерживать неопределенность будет сложно, сказал Насибян.

"Если человек привязывается к срокам слишком жестко, он начинает воспринимать реальность как план. А план ничто – планирование все", – отметил психолог.

Насибян рекомендовал при поиске нового работодателя мыслить этапами, а не дедлайнами. Процесс можно разбить на следующие составляющие: исследование, отклики, диалоги, выбор. Это снизит давление и сохранит устойчивость, а также повысит доверие к себе и миру, объяснил специалист.

При этом важно уметь справляться с тревогой, вызванной неопределенностью. В начале года также может добавиться страх не реализовать задуманное. Эксперт отметил, что тревожное состояние всегда питается не реальностью, а воображаемыми сценариями отказа, унижения и провала. В этом случае важно отделять факты от интерпретаций, пояснил он.

По словам психолога, побороть тревогу поможет смена фокуса: не нужно воспринимать интервью у работодателя как проверку ценности – это все лишь первый этап знакомства. Как только человек перестает "продавать себя", напряжение падает, отметил специалист.

Самая частая ошибка – превращать трудоустройство в хаотичное ожидание. Поиск работы – это не пауза в жизни, а отдельный ее этап. Если относиться к нему как к "вынужденному ожиданию", истощение неизбежно. Если как к процессу, то появляется опора.
Сергей Насибян
клинический психолог, вице-президент Международной ассоциации провокативной и парадоксальной психотерапии

Поможет успокоиться и телесная регуляция вроде дыхательных практик и физических упражнений, добавил специалист.

Скрытое выгорание

Фото: depositphotos/sjenner13

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал Москве 24, что в начале года мозг получает краткосрочный дофаминовый всплеск, обеспечивающий мотивацию на старте.

"Преимущество поиска работы в этот период заключается именно в этом эмоциональном подъеме и социальном контексте: рынок оживает, бюджеты компаний утверждены, открываются новые ставки", – указал он.

Однако стоит помнить, что начало года – время с высоким уровнем биологического стресса. К этому ведет в том числе малое количество солнечного света, отметил Евстигнеев.

Главная угроза в этом случае – начать поиск работы в состоянии скрытого выгорания. В этом случае высок риск быстро столкнуться с сопротивлением психики. Работу нужно искать, опираясь не на дату в календаре, а на собственное внутреннее состояние, сказал специалист.

С биологической точки зрения весна и ранняя осень более благоприятны для адаптации, так как гормональный фон и уровень энергии естественным образом повышаются.
Дмитрий Евстигнеев
психолог-психотерапевт

В целом, идеальное время для перемен – период, когда закрыты базовые дефициты (сон, физическое здоровье) и есть запас психологической прочности для неизбежного этапа неопределенности, заключил Евстигнеев.

Читайте также


обществоистории

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика