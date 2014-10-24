Аномальные морозы не повлияли на работу общественного транспорта

Фото: M24.ru

Аномальные морозы, установившиеся в Москве в середине этой недели, не повлияли на работу наземного общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи ходят без перебоев, сообщает ГУП "Мосгортранс".

По словам руководителя организации Евгения Михайлова, весь наземный городской транспорт основательно подготовили к зиме. В автобусах, троллейбусах и трамваях установили новые уплотнители дверей, форточек и люков, а отопительные приборы отремонтировали.

Ежедневно на улицы столицы выезжают более 7 тысяч единиц подвижного состава, которые перевозят около 5,8 миллиона пассажиров.

Аномальные морозы пришли в столицу в ночь на среду. Температура воздуха понизилась до -12 градусов, днем потеплело всего лишь до -8. Подобная погода на десять градусов ниже климатической нормы для конца октября, которая примерно равна +2.

В ночь на 20 октября в городе прошел первый в этом сезоне снегопад, его последствия ликвидировали 8 тысяч единиц техники и 7 тысяч человек.

Последствия первого снегопада удалось устранить к 6 часам утра - все пешеходные дорожки, подходы к метро, остановкам общественного транспорта и социальным объектам были очищены.

Морозы отступят от столицы в ночь на 27 октября. Температура воздуха вернется к климатической норме. В понедельник воздух в городе прогреется примерно до 5 градусов тепла, а во вторник - до 7.