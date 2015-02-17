В первые классы московских школ зачислены 80 тысяч детей

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Порядка 80 тысяч детей зачислены в первые классы московских школ на будущий учебный год, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента образования.

Там отметили, что около 48 тысяч детей перевели в первые классы из дошкольного отделения этой же школы. Для этого родителям нужно только написать заявление на имя директора школы. Возможность обойтись без электронной регистрации для зачисления в школу москвичам предоставляют большие школы.

В пресс-службе добавили, что в 2014 году таким путем в школы было зачислено более 20 тысяч детей. Запись в первые классы в этом учебном году стартовала 15 декабря 2014 года.

"Мосгорсправка": Электронная запись в первый класс

Те, кто хочет отправить ребенка в учебное заведение в своем микрорайоне, могут подавать заявления вплоть до 30 июня. В школы не по месту жительства можно записаться с 1 июля до 5 сентября при наличии в них свободных мест.

Никаких экзаменов для будущих первоклассников не проводится – родителям достаточно просто подать заявление. Подать заявление можно как лично, так и в электронном виде.

Напомним, 15 декабря на столичном портале госуслуг открылась регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы школ на 2015/2016 годы.

Для записи в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

При этом в электронном заявлении родители могут указать не более трех образовательных учреждений, одно из которых должно быть рядом с местом проживания, причем туда зачисление ребенка в первый класс гарантировано.