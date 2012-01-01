Эксперт Петрановская: нормы на домашние задания помогут родителям младшеклассников

В России установили, сколько времени младшие школьники должны делать уроки дома. С чем связаны такие нормы и почему их важно соблюдать, разбиралась Москва 24.

Для учебной дисциплины

Минпросвещения определило предельную нагрузку для учащихся 1–4-х классов на выполнение домашних работ. Стандарт начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

В частности, в министерстве рекомендовали первоклассникам посвящать урокам не более одного часа в день, второклассникам и третьеклассникам – до полутора часов, а четвероклассникам – до двух. Контролировать объем нагрузки по всем предметам, в свою очередь, поручили школам.

Кроме того, педагогам напомнили, что задавать "домашку" нужно на текущем занятии, а при наличии электронного журнала дублировать всю информацию туда до завершения учебного дня. Им также посоветовали давать детям достаточное количество времени на выполнение рефератов, докладов, презентаций и других задач, требующих длительной подготовки.

Нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская заявила Москве 24, что временные рамки, предложенные Минпросвещения, оптимальны для младших школьников с нормальными когнитивным навыками. Причем в первую очередь такой подход будет полезен для родителей, а уже потом для самих детей.

"Неуспеваемость учащихся часто связана с нарушением режима подготовки домашней работы со стороны взрослых. То есть они могут позволить ребенку растягивать выполнение заданий по три часа, например", – пояснила эксперт.





Нина Петровская нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Инструмент надо рассматривать как шпаргалку, которая поможет родителям организовать режим выполнения уроков. Плюс это намек для них, что, помимо школы, детям нужен отдых, дополнительное образование, общение. И при наличии контроля у ребенка как раз появится больше свободного времени.

По словам Петрановской, школьные задания разработаны в соответствии с потребностями детей. Хотя порой они могут казаться сложными, на деле они развивают широкий спектр способностей – внимание, память и мышление.

Образовательная инъекция

При этом заслуженный учитель России Александр Снегуров отметил в разговоре с Москвой 24, что нормы выполнения домашних работ вряд ли принесут ожидаемый эффект. По его словам, основная проблема сейчас – чрезмерная учебная нагрузка, которая начинается уже с 1-го класса.





Александр Снегуров заслуженный учитель России Каждый педагог знает, что задания по его предмету не получится выполнить за час или два. Окружающий мир, например, – сложнейший предмет с элементами биологии, географии, истории. Там один параграф нужно читать и разбирать около часа, если вникать.

Усложняется ситуация и внеурочной активностью в виде кружков и секций, считает эксперт. Поэтому даже при условии, что дети будут тратить на уроки меньше времени, они все равно смогут приступать к ним поздно вечером.

"Поэтому инициатива оправдана частично. Требуется массив реформ, а не, образно выражаясь, инъекции в часть образовательного тела", – указал Снегуров.

Добиться результатов позволит переработка школьной программы, допустил педагог. По его мнению, как вариант – соединить между собой ряд тем, а другие преподавать в сокращенном виде или и вовсе исключить.