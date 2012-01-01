Эксперт Петрановская: нормы на домашние задания помогут родителям младшеклассников

В России установили, сколько времени младшие школьники должны делать уроки дома. С чем связаны такие нормы и почему их важно соблюдать, разбиралась Москва 24.
Для учебной дисциплины
Минпросвещения определило предельную нагрузку для учащихся 1–4-х классов на выполнение домашних работ. Стандарт начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
В частности, в министерстве рекомендовали первоклассникам посвящать урокам не более одного часа в день, второклассникам и третьеклассникам – до полутора часов, а четвероклассникам – до двух. Контролировать объем нагрузки по всем предметам, в свою очередь, поручили школам.
Кроме того, педагогам напомнили, что задавать "домашку" нужно на текущем занятии, а при наличии электронного журнала дублировать всю информацию туда до завершения учебного дня. Им также посоветовали давать детям достаточное количество времени на выполнение рефератов, докладов, презентаций и других задач, требующих длительной подготовки.
Нейропсихолог и член Союза охраны психического здоровья человека Нина Петровская заявила Москве 24, что временные рамки, предложенные Минпросвещения, оптимальны для младших школьников с нормальными когнитивным навыками. Причем в первую очередь такой подход будет полезен для родителей, а уже потом для самих детей.
"Неуспеваемость учащихся часто связана с нарушением режима подготовки домашней работы со стороны взрослых. То есть они могут позволить ребенку растягивать выполнение заданий по три часа, например", – пояснила эксперт.
По словам Петрановской, школьные задания разработаны в соответствии с потребностями детей. Хотя порой они могут казаться сложными, на деле они развивают широкий спектр способностей – внимание, память и мышление.
Образовательная инъекция
При этом заслуженный учитель России Александр Снегуров отметил в разговоре с Москвой 24, что нормы выполнения домашних работ вряд ли принесут ожидаемый эффект. По его словам, основная проблема сейчас – чрезмерная учебная нагрузка, которая начинается уже с 1-го класса.
Усложняется ситуация и внеурочной активностью в виде кружков и секций, считает эксперт. Поэтому даже при условии, что дети будут тратить на уроки меньше времени, они все равно смогут приступать к ним поздно вечером.
"Поэтому инициатива оправдана частично. Требуется массив реформ, а не, образно выражаясь, инъекции в часть образовательного тела", – указал Снегуров.
Добиться результатов позволит переработка школьной программы, допустил педагог. По его мнению, как вариант – соединить между собой ряд тем, а другие преподавать в сокращенном виде или и вовсе исключить.