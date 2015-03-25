Весной в армию призовут 150 тысяч человек

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Во время весеннего призыва в армию планируют отправить 150 тысяч человек. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шесть тысяч москвичей, в весенний - еще шесть тысяч. В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%.

Ранее M24.ru сообщало, что комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, который на пять лет запрещает выезд из России уклонистам. Помимо этого, уклонисты на такой же пятилетний срок будут лишены возможности занимать должности на государственной службе.

Поправки предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". Так, военкоматы будут обязаны в трехдневный срок после признания "гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований", направлять соответствующие документы в территориальные органы ФМС.

Отметим, весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Медицинские комиссии в военкоматах начинают работу 1 марта. Призывникам сначала нужно пройти медкомиссию весеннего призыва в феврале-марте. Затем в апреле их призывают на военную службу, прибыть на которую они должны к 1 июля.

К призыву подлежат мужчины от 18 до 27 лет. Молодой человек, получивший повестку из военкомата, должен пройти годовую службу в армии. В противном случае его могут признать уклонистом и наказать по статье 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы".

За нарушение этой статьи предусмотрены наказания: штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет.