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11 февраля, 13:52

Полеты Су-24 приостановлены после крушения в Волгоградской области

оборона крушения чп бомбардировщики Су-24

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полеты бомбардировщиков Су-24 временно приостановлены после крушения такого самолета в Волгоградской области, передает "Интерфакс".

Как уточняет Минобороны, полеты приостановлены до выяснения причины происшествия.

Отметим, что фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 11.00 в Волгоградской области, судьба экипажа выясняется. По некоторым данным, самолет упал во время захода на посадку после выполнения планового полета. Боекомплекта на нем не было.

По информации ТАСС, из воронки, образовавшейся на месте падения, виден только хвост бомбардировщика. Поиском пилотов занимаются военные, полиция и местные жители.

Су-24

Су-24 — советский/российский фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ударов в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Может нести на себе шестиствольную пушку, и 7,5 тонны другого вооружения - ракеты, бомбы, пушечные контейнеры и подвесные модули "Фантасмагория" для целеуказания ракетам.

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