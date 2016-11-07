Автографы Ленина и Троцкого выставят на аукцион в честь 100-летия революции

Столетию октябрьской революции 1917 года посвятят аукцион, на котором будут выставлены редчайшие предметы, связанные с событиями тех лет.

Дата: 10 ноября, сбор гостей с 18:00, начало в 19:00

Место: Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 2

Фото: litfund.ru/auction/31

Ради чего идти: на торги, проводимые Аукционным домом "Литфонд" совместно с Российским Военно-историческим обществом, выставят более 500 лотов, посвященных революции, Первой Мировой и Гражданской войнам, а также белой эмиграции. Коллекционеры и знатоки истории смогут приобрести уникальные издания "Капитала" Карла Маркса, "Манифест Коммунистической партии", первый номер газеты "Искра", материалы о последнем императоре, а также автографы Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Ивана Бунина, Александра Куприна, Николая Гумилева и многих других.

Что еще: на аукционе представят книги с автографами и фотографиями Ленина, Сталина, Троцкого, Краснова, Врангеля и Деникина.

Все лоты можно увидеть на предаукционой выставке (Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 2) и в каталоге в Интернете.