Более 85 тысяч рабочих мест создали в ТиНАО за три с половиной года

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 85 тысяч рабочих мест появилось в ТиНАО за последние три с половиной года. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает Агентство "Москва".

"За всю историю 21 муниципального поселения в Новой Москве было создано 84 тысячи рабочих мест, а за последние три с половиной года – более 85 тысяч", – сказал Жидкин.

Ранее глава департамента заявил, что в ТиНАО построят бесплатную школу "мирового уровня" с проживанием для учеников и преподавателей.

Помимо общежитий в школе, рассчитанной на учеников 7–11 классов, будут обустроены теплица и сады для обучающих занятий в сфере сельского хозяйства, спорткомплекс с бассейном и теннисными кортами, залом боевых искусств и беговыми дорожками, библиотека и студия звукозаписи.

На территории учебного заведения будет круглосуточно дежурить воспитатель. Строительство первой очереди планируется завершить в 2018 году, полностью проект будет сдан в 2020 году. Международная школа "Летово" (Letovo International School) будет расположена в поселении Сосенское около деревни Летово.

Как будет развиваться ТиНАО

Напомним, согласно схемам территориального планирования Троицкого и Новомосковского округов, к 2035 году население ТиНАО достигнет 1,5 миллионов человек, здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построено 700 километров дорог и 45 километров линий метро.

Эти схемы необходимы для того, чтобы обозначить места, где будут построены новые дороги, жилые кварталы, появятся новые рабочие места, парковые зоны, инженерная инфраструктура.