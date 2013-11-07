На месте снесенных пятиэтажек в ЮЗАО построят три школы и поликлинику

Фото: ИТАР-ТАСС

На месте снесенных пятиэтажек в двух кварталах Обручевского района Юго-Западного округа Москвы помимо жилых многоэтажных домов планируется построить две общеобразовательные школы на 2 тысячи мест и одну музыкальную, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику. Об этом сообщает в четверг столичный департамент градостроительной политики.

Кроме того, здесь уже возведены два детских сада, третий будет сдан до конца года.

Речь идет о 37-м и 38-м кварталах Обручевского района, где после сноса ветхих пятиэтажек инвестор "Ремстройтрест" возводит современный жилой микрорайон.

Напомним, что, по данным Москомархитектуры, на конец 1990-х годов в столице было около 10 тысяч пятиэтажных зданий, более 1 тысячи из которых - ветхие. Решение об их сносе приняли в 1999 году. По данным на январь 2013 года, было снесено 1371 здание, осталось снести еще 315. Наибольшее число домов под снос - 96 - расположены в Западном административном округе. Полностью закончить работы планируется в 2015 году.