"Звезда родилась": Леди Гага сыграла главную роль в фильме Брэдли Купера

Фото: Instagram/ladygaga

Американская певица Леди Гага опубликовала первый кадр из фильма "Звезда родилась", в котором она сыграла главную роль. Снимок появился в Instagram певицы.

Для Леди Гаги фильм "Звезда родилась" станет не первой актерской работой в большом кино, но главную роль певица сыграет впервые. "Я так взволнована тем, что сыграю главную роль в своем первом фильме вместе с тем, кого я имею счастье называть своим другом. Я всегда хотела быть актрисой большого экрана", – прокомментировала снимок певица.

Фильм стал режиссерским дебютом актера Брэдли Купера. Он также сыграл одну из ключевых ролей.

По данным The Hollywood Reporter, часть сцен фильма снималась на музыкальном фестивале Coachella, на котором эксцентричная певица в этом году заменяет Бейонсе, которая пропустила фестиваль в связи с беременностью.

Леди Гага пригласила фанатов принять участие в съемках фильма. Поклонникам певицы нужно лишь прийти в одежде стиля "кантри", а также заплатить по 10 долларов. Собранные средства пойдут в благотворительный фонд Леди Гаги Born This Way Foundation, направленный на расширение возможностей молодежи.

В фильме певица впервые сыграет под своим настоящим именем. Как сообщает Deadline, в титрах будет указано имя Стефани Джерманотта.