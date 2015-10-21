Форма поиска по сайту

21 октября 2015, 17:07

Происшествия

Промышленный альпинист разбился насмерть на северо-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Александр Бундин

Альпинист разбился насмерть, упав с шестого этажа здания на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На Новодмитровской улице в районе дома № 2 с шестого этажа упал промышленный альпинист. В результате падения мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной полиции m24.ru подтвердили факт обнаружения тела, уточнив, что инцидент произошел у дома № 5, строение 8 около 14.00.

