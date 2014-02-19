В Подмосковье мужчина погиб во время охоты на бобров

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные следователи проводят проверку по факту гибели мужчины во время охоты на бобров.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, двое местных жителей охотились на берегу реки Пахра недалеко от деревни Холоповка. Один из них случайно выстрелил другому в голову. От полученного ранения 29-летний молодой человек скончался в машине "скорой помощи".

По предварительным данным, мужчины начали охотиться с 19 часов и планировали завершить к 23 часам. Приблизительно к этому времени за ними приехал их товарищ и услышал сначала выстрелы, а потом и крики выстрелившего парня. Вместе они подняли с плотины раненного и вызвали "скорую помощь".

Сейчас следователи опрашиваются очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.