На козырьке подъезда дома по улице Кунцевская обнаружили труп

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Тело человека обнаружили на козырьке подъезда одного из домов на западе столицы. По предварительным данным, он погиб при падении с 12 этажа, сообщает Агентство "Москва".

Труп нашли по адресу: ул. Кунцевская, д. 1. По данным оперативников, травмы на теле характерны при падении с высоты.

"По предварительной информации МЧС, человек упал с 12 этажа. В результате падения он погиб", - сообщил источник агентство в правоохранительных органах.

Недавно похожий несчастный случай произошел на юго-востоке столицы. Мужчина, выпал из окна пятого этажа, его доставили в больницу, где он скончался.

По словам очевидцев, мужчина забыл ключи и пытался залезть в окно своей квартиры с соседского балкона. Произошедшее квалифицировали как несчастный случай.