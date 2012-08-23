"Ъ": Экономика России не стала дожидаться кризиса

ИТАР-ТАСС

В понедельник Минэкономики передаст в Минфин скорректированный сценарий развития экономики России на 2012–2015 годы. Судя по всему, в августе Минфин будет готовить антикризисный бюджет не только в расчете на новый виток мирового финансового кризиса, но и с учетом весьма неприятных данных июля — их огласил заместитель главы Минэкономики Андрей Клепач, пишет "Коммерсантъ". Возможно, июнь был лучшим месяцем года для экономики России: теперь экономическое ведомство ждет по итогам года инфляции в 7% и не подтверждает увеличения ВВП в 2012 году на 4%.

Подготовку пересмотренных "сценарных условий" Андрей Клепач подтвердил вчера на брифинге в Минэкономики. Вчера же источник в ведомстве сообщил, что вместе с ними готовится и так называемый кризисный прогноз социально-экономического развития РФ на 2013–2015 годы, предполагающий падение цен на нефть в 2013 году до $60 и $80 за баррель. На основе кризисного прогноза Минфин якобы в течение двух недель будет готовить антикризисный бюджет на 2013–2015 годы. Вчера же глава Минфина Антон Силуанов встречался с президентом Владимиром Путиным: об антикризисном бюджете в открытой части встречи не говорили, но беседа была полностью посвящена возможному кризису в России.

Исходя из оценок Минэкономики по июлю, ждать мирового финансового кризиса, чтобы бороться с макроэкономическими проблемами, правительству, возможно, и не придется — показатели, обнародованные Андреем Клепачом, позволяют пока неуверенно предположить, что с июля 2012 года экономика уже вошла в период сложностей. Во всяком случае, Клепач сообщил, что в июле отток капитала из РФ продолжился (в районе $3–5 млрд), что заместитель министра объясняет слабостью рубля.

При текущей цене нефти $114 за баррель, как ни странно, ждать позитива даже без кризиса в ЕС, по существу, неоткуда. Рост ВВП в июле в годовом выражении замедлился до 2,6% по сравнению с 3,8% в июне, а с учетом сезонности и вовсе оказался отрицательным. Пересмотра прогноза роста ВВП до 4% по итогам 2012 года, о котором в конце июля заявлял министр экономики Андрей Белоусов, не состоится.

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