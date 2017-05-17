Московский НПЗ возобновил прием нефти после ремонтных работ

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" возобновил прием нефти из системы "Транснефти", сообщает ТАСС.

Как подтвердили представители пресс-службы завода, в период с 14 по 16 мая выпуск нефтепродуктов проходил по обычному графику. В компании также подчеркнули, что в настоящее время Московский НПЗ принимает нефть согласно производственному плану.

Как пояснили на предприятии, на заводе продолжаются пуско-наладочные работы после завершения плановых мероприятий по модернизации установок каталитического крекинга и первичной переработки нефти.

В ходе тестирования автоматической системы безопасности была остановлена установка получения серы. Система сработала штатно, внештатных ситуаций не было.

В настоящее время на МНПЗ ведутся работы по программе модернизации предприятия. Когда они завершатся, мощность установки каталитического крекинга возрастет на 20 процентов. Данная установка предназначена для производства компонентов высокооктановых бензинов экологического стандарта Евро-5.

