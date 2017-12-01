80% всех московских офисов находят арендаторов в течение года

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Порядка 80% всех офисов в Москве арендуется в первый год после постройки. Каждые последующие шесть месяцев вероятность сдачи в аренду офисного блока снижается втрое. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе Cushman & Wakefield.

"Данные, накопленные за 13 лет наблюдений, позволяют утверждать, что экспозиция офисных площадей подчиняется единому закону, при котором порядка 60% всех офисных площадей Москвы сдается в течение первых шести месяцев, 80% всех офисов сдается в течение первого года экспозиции", – рассказал руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов.

По его словам, на рынке Москвы сложился тренд, когда доля свободных площадей была основным показателем благополучия. Многие девелоперы считали, что только при низкой доле предложения (вакансии) можно говорить о росте рынка. Однако последние годы показали, что даже при 3 миллионах свободных квадратных метров рынок обеспечивает ежегодный оборот арендованных и купленных площадей выше 1 миллиона квадратных метров. Это означает, что даже в условиях избытка площадей успешная сдача в аренду вполне возможна.

"Более того, высокая вакансия не являлась препятствием даже для роста арендных ставок в 2011−2013 годы. Поэтому мы полагаем, что именно таргетирование срока экспозиции является фактором успеха для работы на "низком" рынке", – комментирует Соколов.



Он также добавил, что с 2014 года на рынке фактически отсутствуют сделки предварительной аренды. Высокая доля сделок с помещениями, экспонировавшимися более года, в 2016 году объясняется высокой турбулентностью и массовым репрайсингом неликвидных помещений.

Аналитики поясняют, что с точки зрения экспозиции географические и "классовые" различия минимальны. Несмотря на то что в “Москва-Сити” наблюдается высокая вакансия, сроки экспозиции по заключенным сделкам отличаются незначительно.

Тем не менее в столице выделены улицы с наиболее дорогой арендой коммерческих помещений. Читайте об этом в материале Москвы 24.



Для открытых вакансий картина похожая, однако рынок делится на две ярко выраженные группы: высоколиквидный рынок, где помещения сдаются в срок менее года, и низколиквидный, где на поиск арендатора помещения уходит больше года. При этом всего около 70% площадей относится к высоколиквидному рынку. Это означает, что 30% площадей неконкурентоспособны.



Добавим, что по итогам уходящего года Россия переместилась с первой на вторую строчку европейского рейтинга по строительству торговых центров. В первом полугодии 2017 года в России было открыто 186 тысяч квадратных метров торговых площадей. На первом месте оказалась Турция. Снижение строительной активности эксперты считают закономерным итогом двух кризисных лет: начиная с 2015 года нового строительства практически не было, в эксплуатацию вводились лишь те объекты, которые были начаты в докризисный период.

А в столице наблюдается подъем строительства гостиниц: за прошедшие девять месяцев 2017 года в Москве суммарный прирост новых гостиничных номеров составит 9,4% по отношению к 2016 году. Этот показатель выше, чем средний темп роста за последние 10 лет наблюдений (8,4%).