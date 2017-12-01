Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

01 декабря 2017, 00:00

80% всех московских офисов находят арендаторов в течение года

недвижимость строительство

Фото: depositphotos/zhudifeng

Порядка 80% всех офисов в Москве арендуется в первый год после постройки. Каждые последующие шесть месяцев вероятность сдачи в аренду офисного блока снижается втрое. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе Cushman & Wakefield.

"Данные, накопленные за 13 лет наблюдений, позволяют утверждать, что экспозиция офисных площадей подчиняется единому закону, при котором порядка 60% всех офисных площадей Москвы сдается в течение первых шести месяцев, 80% всех офисов сдается в течение первого года экспозиции", – рассказал руководитель отдела исследований Cushman & Wakefield Денис Соколов.

По его словам, на рынке Москвы сложился тренд, когда доля свободных площадей была основным показателем благополучия. Многие девелоперы считали, что только при низкой доле предложения (вакансии) можно говорить о росте рынка. Однако последние годы показали, что даже при 3 миллионах свободных квадратных метров рынок обеспечивает ежегодный оборот арендованных и купленных площадей выше 1 миллиона квадратных метров. Это означает, что даже в условиях избытка площадей успешная сдача в аренду вполне возможна.

"Более того, высокая вакансия не являлась препятствием даже для роста арендных ставок в 2011−2013 годы. Поэтому мы полагаем, что именно таргетирование срока экспозиции является фактором успеха для работы на "низком" рынке", – комментирует Соколов.


Он также добавил, что с 2014 года на рынке фактически отсутствуют сделки предварительной аренды. Высокая доля сделок с помещениями, экспонировавшимися более года, в 2016 году объясняется высокой турбулентностью и массовым репрайсингом неликвидных помещений.

Аналитики поясняют, что с точки зрения экспозиции географические и "классовые" различия минимальны. Несмотря на то что в “Москва-Сити” наблюдается высокая вакансия, сроки экспозиции по заключенным сделкам отличаются незначительно.

Тем не менее в столице выделены улицы с наиболее дорогой арендой коммерческих помещений. Читайте об этом в материале Москвы 24.


Для открытых вакансий картина похожая, однако рынок делится на две ярко выраженные группы: высоколиквидный рынок, где помещения сдаются в срок менее года, и низколиквидный, где на поиск арендатора помещения уходит больше года. При этом всего около 70% площадей относится к высоколиквидному рынку. Это означает, что 30% площадей неконкурентоспособны.

Читайте также


Добавим, что по итогам уходящего года Россия переместилась с первой на вторую строчку европейского рейтинга по строительству торговых центров. В первом полугодии 2017 года в России было открыто 186 тысяч квадратных метров торговых площадей. На первом месте оказалась Турция. Снижение строительной активности эксперты считают закономерным итогом двух кризисных лет: начиная с 2015 года нового строительства практически не было, в эксплуатацию вводились лишь те объекты, которые были начаты в докризисный период.

А в столице наблюдается подъем строительства гостиниц: за прошедшие девять месяцев 2017 года в Москве суммарный прирост новых гостиничных номеров составит 9,4% по отношению к 2016 году. Этот показатель выше, чем средний темп роста за последние 10 лет наблюдений (8,4%).

Воловатов Виталий

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать