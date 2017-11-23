Названы самые дорогие улицы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столешников переулок в центре столицы четвертый год подряд остается самой дорогой улицей России. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе компании Cushman & Wakefield. А в мировом рейтинге самых дорогих с точки зрения аренды торговых коридоров мира он занял 15-е место.

Средняя ставка аренды здесь по сравнению с прошлым годом поднялась почти на 10%: с 2818 евро (194,8 тысяч рублей) до 3071 евро (212,3 тысяч рублей) за 1 квадратный метр в год. Таким образом, Столешников переулок поднялся в общемировом рейтинге на четыре позиции по сравнению с 2016 годом.

"Мы отмечаем серьезные структурные изменения торговых помещений в московском стрит-ретейле. Программа реконструкции улиц с фокусом на расширение пешеходных зон вкупе с ограничением парковки в центре города привела к глубинной перестройке всего сектора в целом и профилей отдельных улиц в частности, – рассказала ведущий консультант отдела торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева. – Магазины продуктов и рестораны, ориентированные в большей степени на пешеходный трафик, продолжают замещать магазины одежды, обуви и аксессуаров. Одним из самых заметных событий в центре Москвы за последнее время стало открытие супермаркета "Ашан" на Тверской, где находится множество магазинов мировых брендов премиум-класса".



Таким образом, по итогам этого года можно выделить три самые дорогие улицы российской столицы: Столешников переулок, Никольская и Петровка. Минимальная ставка аренды за 1 квадратный метр в год в Столешниковом составляет 100 тысяч рублей, а максимальная колеблется в районе 215 тысяч рублей. Торговые площади на Никольской стоят от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. И на Петровке предпринимателем придется выложить от 60 тысяч до 125 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Однако, как отмечают в компании, данное повышение по большей части номинальное, поскольку обусловлено в первую очередь снижением курса евро относительно местной валюты. После окончательного перехода рынка аренды в рубли в 2015 году отмечаются гораздо более сильные колебания эквивалентной ставки в валюте.



В целом же арендные ставки и уровень вакантности в главных торговых коридорах столицы стабилизировались, а потребительский рынок медленно, но верно восстанавливается начиная с середины текущего года.



Что же касается общемировой статистики, то первую строчку в списке самых дорогих торговых коридоров мира удерживает Пятая авеню в Нью-Йоркe. Ставка арендной платы здесь достигает в среднем 28 262 евро (почти 2 миллиона рублей) за 1 квадратный метр в год. Гонконгская Козуэй-бей сохраняет второе место, несмотря на понижение размера арендной платы на 4,7%, до 25 673 евро (1,7 миллиона рублей), за 1 квадратный метр в год.

А лондонская Нью-Бонд-стрит стремительно поднялась на третье место в глобальном рейтинге, увеличив ставку аренды более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Теперь 1 квадратный метр площади тут стоит 16 200 евро (1,1 миллиона рублей) в год. Такой рост в сравнении с другими мировыми торговыми коридорами подчеркивает высокий спрос на торговые площади в сегменте премиум-класса в лондонском Вест-Энде.

Дешевле же всего, согласно рейтингу Cushman & Wakefield, обходится ретейлерам аренда помещений в столице Намибии – городе Виндхук. Желающим арендовать здесь магазин достаточно будет заплатить 231 евро (порядка 16 тысяч рублей) за 1 квадратный метр в год.