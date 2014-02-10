В Москве разработаны требования по эвакуации людей из высотных зданий

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве разработаны требования к средствам спасения людей из высотных зданий, сообщает в понедельник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В документе сформулированы критерии по оценке технической и эксплуатационной эффективности, а также классифицированы аварийно-спасательные средства с учетом различных групп населения", - пояснил начальник управления научно-технической политики департамента Александр Степанов.

Требования утверждены Росстандартом и носят рекомендательный характер. В дальнейшем они могут применяться по всей России при проектировании высоких зданий и сооружений, говорится в сообщении департамента.

Разработчиком требований к средствам спасения на конкурсной основе выступил ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Институтом были проведены успешные испытания образцов средств спасения из здания гостиницы "Космос", административного здания ОАО "Газпром", городской больницы в Зеленограде и других.