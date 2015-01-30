В столице появится музей общественного транспорта

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Музей общественного транспорта хотят создать на месте троллейбусного парка №4 им. Щепетильникова, сообщил начальник управления развития транспортных коммуникаций департамента транспорта Москвы Олег Ивановский, во время заседания круглого стола в Мосгордуме.

Парк находится на Лесной улице и является объектом культурного наследия. Четвертый троллейбусный парк обслуживал 11 маршрутов, к нему приписаны 130 троллейбусов, все они были сохранены.

"Сейчас разрабатывается концепция этого музея. Мы хотим, чтобы он был многоконцептуальный. В музее разместятся трамваи, троллейбусы и ретро-автомобили ", - приводит слова Ивановского корреспондент M24.ru.

4-й троллейбусный парк им. Щепетильникова был основан в 1874 году как Миусский парк конно-железных дорог и практически стал родоначальником сети городского общественного транспорта. К 1909 году парк начал обслуживать трамваи. На месте конюшен построили административно-жилой корпус, сохранившийся до наших дней, и депо. 4-й троллейбусный парк им. Щепетильникова был основан в 1874 году как Миусский парк конно-железных дорог и практически стал родоначальником сети городского общественного транспорта. К 1909 году парк начал обслуживать трамваи. На месте конюшен построили административно-жилой корпус, сохранившийся до наших дней, и депо. В 1922 году парк был переименован в Трамвайное депо имени Петра Щепетильникова - в честь слесаря парка, участника революции. В 1956 году в депо насчитывалось 95 трамвайных вагонов и 186 троллейбусов, и в 1957 году трамвайно-троллейбусное депо было преобразовано в 4-й троллейбусный парк. 11 апреля 2014 года считается последним днем работы парка.





Отметим, столичные власти собираются открыть на ВДНХ музей пассажирского транспорта, где выставят ретро-автобусы и троллейбусы, сообщил ранее руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Мы еще не приняли окончательное решение по расположению музея, но мэру уже предложили открыть его на площадях ВДНХ. Мы надеемся, что решение будет поддержано, и нам выделят там павильон", - приводит слова Ликсутова инфоцентр правительства Москвы.

Как отметил чиновник, сейчас в городе нет постоянной экспозиции для исторического подвижного состава ГУП "Мосгортранс". В музее будет выставлены образцы трамваев, троллейбусов и автобусов, которые когда-либо перевозили столичных пассажиров. Также в новом музее собираются собрать и коллекцию ретро-автомобилей.

Ранее в Москве уже работал музей пассажирского транспорта. Он открылся на территории трамвайного депо им. Баумана 10 сентября 1999 года . Это событие было приурочено к столетнему юбилею московского трамвая. Однако музей проработал только два года. Осенью 2001 года он был выселен из Бауманского депо в связи со строительством московского монорельса. Музею обещали выделить место, но экспонаты до сих пор хранятся под открытым небом на территории Трамвайно-ремонтного завода на Волочаевской улице.