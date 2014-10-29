В центре города запустят автобусы Mercedes повышенной комфортности

Фото: M24.ru/Марина Курганская

До конца года в центре Москвы пустят автобусы повышенной комфортности. Об этом в рамках выставки "Экспосититранс-2014" рассказал начальник отдела автобусного транспорта Илья Щербаков, передает корреспондент M24.ru.

По словам Щербакова, сначала автобусы будут курсировать только в центре города, но в дальнейшем появятся и в других районах Москвы.

Речь идет о низкопольных автобусах Mercedes Conecto. Автобусы оборудованы тремя широкими (1,25 метра) дверными проемами, которые не создадут проблем при входе и выходе пассажира, например, с детской коляской.

Номинальная вместимость автобуса - до 94 человек (26 мест для сидящих пассажиров и 68 - для стоящих). Его длина - почти 12 метров, а ширина - более 2,5 метров.

В базовую комплектацию автобусов входит антиблокировочная система тормозов, которая повышает безопасность движения. Автобусы характеризуются высокой управляемостью и при этом способны развивать скорость до 95 километров в час.

Кузов сконструирован таким образом, чтобы минимизировать последствия аварийной ситуации. Поручни и сидения могут смягчить силу удара в случае опрокидывания или столкновении автобуса.

Кроме того, машины оснащены системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, камерами видеонаблюдения, системой спутниковой навигации и электронными табло для информирования пассажиров. Подвижной состав полностью адаптирован для маломобильных граждан: там предусмотрены откидные аппарели и крепления для инвалидных кресел. Двигатели автобусов соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Автобус оборудован усовершенствованным комплексом очистки выхлопных газов, а также бортовой системой диагностики, которая позволяет определить причину неисправности оборудования и ускорить ее устранение.

Летом автобусы прошли испытания на маршрутах №№ 605 и 124.

Напомним, в 2013-2014 годах для Москвы было закуплено свыше 940 автобусов, 100 из них - Mercedes.

Отметим, сейчас парк Мосгортранса состоит в основном из автобусов ЛиАЗ, а также МАЗ, "Икарус", ГолАЗ и "Волжанин".