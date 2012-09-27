ГИБДД выявила 770 автобусов, ездивших по Москве с неисправностями

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичное управление ГИБДД обнаружило ряд нарушений в работе московских автобусов. Они были выявлены в рамках городского оперативно-профилактического мероприятия "Автобус", проводящегося с 24 по 29 сентября 2012 года.

Предварительные итоги проверки опубликованы 27 сентября на сайте ведомства. По состоянию на 26 сентября было выявлено 2816 нарушений ПДД водителями автобусов.

Кроме того, выявлено 770 автобусов, эксплуатировавшихся с техническими неисправностями, 44 автобуса, в конструкцию которых были незаконно внесены изменения, и девять автобусов, не прошедших техосмотр в установленном порядке.

Также замечено два факта нарушения перевозчиками требований о проведении медосмотров водителей перед рейсами. Кроме этого, 25 сентября был обнаружен водитель, управлявший автобусом в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту ГИБДД наложила 100 тысяч рублей штрафа на юридическое лицо и 20 тысяч рублей штрафа на должностное лицо, ответственное за эксплуатацию автобусов транспортной компании.

Помимо этого, по результатам проверки была запрещена эксплуатация 186 автобусов, в выхлопных газах которых было больше вредных веществ, чем это допустимо нормой. С этих автобусов также сняли госномера. Всего в рамках мероприятия к административной ответственности привлекли уже 48 должностных и юридических лиц.