Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

26 апреля 2012, 16:23

За движением общественного транспорта можно будет следить в сети

наземный транспорт движение транспорта связь глонасс порталы

Фото: ИТАР-ТАСС

Городские власти запустят новый интернет-портал, информирующий граждан о движении наземного общественного транспорта, сообщает газета "Известия".

Планируется, что на сайте будут показаны все автобусы, троллейбусы и трамваи, оснащенные системой ГЛОНАСС. Таких транспортных средств в Москве не менее пяти тысяч. При помощи новой услуги горожане смогут заранее рассчитать момент прибытия необходимого транспорта на интересующую их остановку, а также оценить время поездки с учетом скорости и дорожной обстановки. Позже, когда система будет интегрирована с расписанием движения электричек и поездов метро, составление оптимального маршрута будет занимать считанные секунды.

На остановочных пунктах общественного транспорта будут размещены QR-коды, которые при необходимости позволят мгновенно воспользоваться услугами портала с помощью смартфона. Подобный сервис широко развит в европейских странах.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать