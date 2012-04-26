За движением общественного транспорта можно будет следить в сети

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Городские власти запустят новый интернет-портал, информирующий граждан о движении наземного общественного транспорта, сообщает газета "Известия".

Планируется, что на сайте будут показаны все автобусы, троллейбусы и трамваи, оснащенные системой ГЛОНАСС. Таких транспортных средств в Москве не менее пяти тысяч. При помощи новой услуги горожане смогут заранее рассчитать момент прибытия необходимого транспорта на интересующую их остановку, а также оценить время поездки с учетом скорости и дорожной обстановки. Позже, когда система будет интегрирована с расписанием движения электричек и поездов метро, составление оптимального маршрута будет занимать считанные секунды.

На остановочных пунктах общественного транспорта будут размещены QR-коды, которые при необходимости позволят мгновенно воспользоваться услугами портала с помощью смартфона. Подобный сервис широко развит в европейских странах.