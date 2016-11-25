Автобусы-шаттлы до аэропорта Жуковский начнут курсировать чаще

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Автобусы до аэропорта Жуковский от станции Отдых начнут курсировать чаще. Изменение расписания связано с появлением новых регулярных рейсов из воздушной гавани, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Новый график начнет действовать с 28 ноября. Все шаттлы будут ходить с интервалом движения 30 минут, исключение составят рейсы из аэропорта в 10:20 и 10:45. Между ними перерыв будет 25 минут.

По понедельникам и пятницам шаттлы будут курсировать с 07:20 до 10:20 и c 17:20 до 22:20. Обратно автобусы будут отправляться с 7:50 до 10:45 и с 17:50 до 22:50.

По вторникам доехать до Жуковского можно будет в 07:00, 07:30, 09:20 и c 17:20 до 21:50. Рейсы до железнодорожной платформы начнут курсировать в 7:30, 9:40, 10:10 и с 17:50 до 22:20.

Добраться в аэропорт по средам позволят шаттлы, курсирующие с 07:50 до 10:20 и c 16:50 до 20:20, а обратно – с 8:20 до 10:45 и с 17:20 до 20:50.

Каждый четверг будут доступны шаттлы в 07:00, 07:30, 08:30 и c 17:20 до 21:50, обратно они будут отправляться в 8:00, 9:20 и с 17:50 до 22:20.

Субботние автобусы от станции Отдых начнут курсировать с 07:50 до 10:20 и c 17:20 до 20:20. Интервал также составит 30 минут. Обратно пассажиров привезут шаттлы, работающие с 8:20 до 10:45 и с 17:50 до 20:50.

По воскресеньям общественный транспорт в аэропорт будет ходить с 17:20 до 20:20, обратно – с 17:50 до 20:50.

Примерное время в пути – 20 минут.

Оплатить автобус можно при покупке билета на электричку. Проездной на обычный поезд стоит 102,5 рубля, для детей – 25,5 рубля. Цена железнодорожного экспресса – 160 рублей.

Билет на шаттл можно купить и у кассира-контролера в автобусе. Он стоит 100 рублей, детский проездной – 25 рублей.