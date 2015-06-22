Движение трамваев на Шаболовке восстановлено

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Движение трамваев на улице Шаболовка полностью восстановлено, сообщает инфоцентр департамента транспорта.

Ранее M24.ru сообщало, что задерживается движение трамваев, следующих по маршрутам №А, 14, 26, 47. Работа транспорта была временно приостановлена по техническим причинам.

Напомним, что во вторник, 16 июня, на Варшавском шоссе трамвай сошел с рельсов. ЧП произошло из-за крупного камня, который оказался на путях. Предполагается, что его намеренно положил на рельс неизвестный злоумышленник.

Авария произошла, когда трамвай спускался с эстакады в районе дома №67 по Варшавскому шоссе. Внезапно он сошел с рельсов, пересек трамвайные пути встречного направления, развернулся на 180 градусов и опрокинулся в кювет. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Вагоновожатый отделался ссадинами.