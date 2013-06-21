На Костомаровском и Строгинском мостах реконструируют трамвайные пути

Фото: ИТАР-ТАСС

Москомэкспертиза выдала заключение на реконструкцию трамвайных путей Костомаровского и Строгинского мостов. В результате экспертизы стоимость проведения работ удалось снизить на 20 и 9 процентов соответственно.

Реконструкция мостом предусмотрена специальным перечнем, который был утвержден правительством Москвы в 2011 году. Перечень предписывал провести работы по реконструкции Костомаровского и Строгинского мостов с укладкой бесшпальной конструкции путей, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

В ходе проведения экспертизы в документацию внесли изменения. В частности, удалось сократить издержки на проектные работы и авторский надзор. Таким образом, бюджет города сэкономит на строительстве Костомаровского моста 20 процентов средств, а Строгинского - 9 процентов.

Примерная дата начала работ по реконструкции трамвайных путей не сообщается.