Два троллейбусных маршрута изменятся с 22 октября

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Маршруты троллейбуса №№27 и 38 изменятся из-за окончания реконструкции Волгоградского проспекта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 22 октября при движении в сторону центра от остановки "Метро "Текстильщики" троллейбусы будут следовать по дублеру Волгоградского проспекта с разворотом под эстакадой у Волжского бульвара, далее по Волгоградскому проспекту своей трассой.

Также отмечается, что на маршрутах вводятся дополнительные остановки "Метро "Текстильщики" и "Стадион" с обеих сторон Волгоградского проспекта.