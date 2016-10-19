Форма поиска по сайту

19 октября 2016, 19:48

Транспорт

Два троллейбусных маршрута изменятся с 22 октября

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Маршруты троллейбуса №№27 и 38 изменятся из-за окончания реконструкции Волгоградского проспекта, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

С 22 октября при движении в сторону центра от остановки "Метро "Текстильщики" троллейбусы будут следовать по дублеру Волгоградского проспекта с разворотом под эстакадой у Волжского бульвара, далее по Волгоградскому проспекту своей трассой.

Также отмечается, что на маршрутах вводятся дополнительные остановки "Метро "Текстильщики" и "Стадион" с обеих сторон Волгоградского проспекта.

Эстакаду на пересечении Волгоградского проспекта и Волжского бульвара ввели в эксплуатацию. Протяженность эстакады – 516 метров. Автомобили движутся по трем полосам в каждом направлении. Чтобы возвести сооружение, рабочие построили и реконструировали более девяти километров дорог.

Двухуровневая развязка обеспечивает бессветофорное движение по прямому ходу Волгоградского проспекта на пересечении с Волжским бульваром. Съезд на бульвар и развороты расположили под сооружением. Там установили светофоры.

