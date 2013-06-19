558 "умных" остановок появятся на вылетных магистралях в октябре

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" к середине октября подключит к сети 558 "умных" остановок, рассказал M24.ru источник в транспортном комплексе столицы. Павильоны с электронными табло, камерами видеонаблюдения и платформами для инвалидов появятся в том числе на всех вылетных магистралях Москвы.

Подключение остановок обойдется бюджету примерно в 50 млн рублей. Все "умные" остановки появятся вне центра города, в основном на вылетных магистралях. Так, 27 павильонов поставят на Щелковском шоссе, 26 - на Алтуфьевском, 23 - на Каширке, 24 - на шоссе Энтузиастов. 31 "умная" остановка появится на Волгоградском проспекте, 22 - на Рязанке, 33 на Севастопольском и 13 - на Балаклавском проспекте. 48 остановок оборудуют на Мичуринском и Ломоносовском проспектах.

Предполагается, что "умные" остановки для удобства маломобильных граждан оборудуют специальными платформами. Кроме того, на остановках появятся поручни для колясочников. Электронные табло на остановках будет подсвечиваться круглосуточно. Рекламные щиты снабдят подсветкой в темное время суток. Напомним, в ноябре 2012 года "Мосгортранс" объявил аукцион по выбору рекламных операторов для 7,7 тысяч остановок. Победителем стала компания Gallery, которая должна заплатить в бюджет за пять лет более 1,2 млрд рублей. Одним из требований к оператору стала установка рекламных щитов с подсветкой.

Отметим, что "умные" остановки на окраинах будут проще тех, что планируется устанавливать в центре Москвы, в том числе на Тверской. Там будут интерактивные остановки с огромными сенсорными панелями. Такие остановки в качестве эксперимента появлялись на Тверской в январе этого года, однако в марте их убрали и отправили систему на доработку. Напомним, всего в течение года должно появиться около 600 "умных" остановок. На информационных табло будут отображаться время прибытия транспорта, температура воздуха и маршрут автобуса, троллейбуса или трамвая с начальной и конечной остановками. Кроме того, на щитах установят по две видеокамеры для фиксации ДТП в районе остановочных пунктов.

Мария Решетникова