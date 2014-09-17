Из-за ремонта по Серпуховскому валу месяц не будут ходить трамваи

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение трамваев по улице Серпуховский вал будет закрыто с 20 сентября по 20 октября из-за ремонта путей, сообщила пресс-служба "Мосгортранса".

Трамваи № 38, 39, 47 будут отменены.

Трамвай № 16 вместо Серпуховского Вала будет следовать от остановки "Улица Академика Янгеля" до Новоданиловского проезда. Трамвай № 14 продлевает режим работы с последним отправлением от метро "Университет" в 00.26, от Калужской площади – в 23.46.

Вместо трамваев по Серпуховскому валу пустят автобус № 039 "Метро "Университет" – Даниловский рынок" с трассой следования и остановками вдоль трамвайной линии, а также дополнительный маршрут автобуса № 0 "Калужская площадь – Даниловский рынок".

Стоит отметить, что по Серпуховскому валу также следуют маршрутки №339 "64 больница – Даниловский рынок".