15 февраля 2017, 10:05

Транспорт

Шесть дополнительных автобусов могут ввести от Красногорска до "Тушинской"

Дополнительные автобусы могут ввести от Красногорска до станции метро "Тушинской", передает телеканал "Москва 24".

Местные жители жалуются, что утром выехать в Москву на автобусе практически невозможно, а о комфорте не идет даже речи. Причем если с конечной станции можно хотя бы попасть в салон автобуса, то на следующем пункте маршрута туда даже не попасть.

По словам пассажиров, такой сложной ситуация стала после того, как по маршруту Павшинская пойма – станция метро "Тушино" перестали ездить маршрутки. В Мострансавто утверждают, они были нелегальными, поэтому их сняли с маршрута.

Там же обещают, что если ситуация не улучшится, на маршрут выйдут еще как минимум шесть автобусов. А пока за тем, что происходит на остановках, будут пристально следить.

