Маршрут автобуса №133к отменят с четверга

Фото: m24.ru

С четверга отменят автобусный маршрут №133к, который действовал на востоке столицы. Причиной такого решения является оптимизация маршрутной сети, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Автобусы маршрута №133н "Метро "Щелковская" - Платформа Новогиреево" следуют своей постоянной трассой под номером 833.

Все автобусы, ходившие по маршруту №133к будут переданы на маршрут № 208 "Платформа Новогиреево - Сормовская улица".

Ранее на юге Москвы отменили один автобусный маршрут из-за незначительного пассажиропотока.

С 10 сентября перестали ходить автобусы № МЦ2, следующие от Торгового центра "Южные ворота" до миграционного центра в Сахарово.