Таяние льдов побило 30-летний рекорд. Какие города рискуют оказаться под водой?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата опубликовала данные исследований, согласно которым скорость таяния льда на планете рекордно увеличилась. Ученые проанализировали данные спутниковых наблюдений за последние 30 лет, охватывающие 215 000 ледников – от полярных щитов Гренландии и Антарктиды до горных и дрейфующих морских льдов. Что стало причиной таяния льдов и какие последствия мы можем ощутить уже в ближайшее время – разбирался наш научный обозреватель Николай Гринько.



Если в 90-х годах прошлого века Земля теряла примерно 0,8 триллиона тонн льда в год, то уже к 2017 году эта цифра увеличилась до 1,3 триллиона. Данных о последующих годах пока нет, но есть все основания полагать, что скорость таяния только увеличилась.

Ледяные щиты быстро превращаются в пресную воду, и это не только поднимает уровень мирового океана, но и снижает отражательную способность планеты. В результате солнце нагревает Землю еще сильнее, весь процесс развивается по экспоненте. Исследователи утверждают, что деградация ледников сейчас движется по наихудшему сценарию из всех возможных, уровень мирового океана за три десятка лет увеличился на 35 миллиметров.

Что же произойдет, если абсолютно весь лед на планете растает? Первое, к чему это приведет, – уровень океана поднимется почти на 70 метров. Ни один прибрежный город не уцелеет – все уйдут под воду. Чтобы приблизительно передать масштаб, можно сказать, что от 100-метровой колокольни на площади Святого Марка в Венеции на поверхности останется только шпиль, а на самой площади смогут резвиться киты. Владивосток, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай – все они скроются под водой, видны будут лишь небоскребы и телевизионные вышки.



Поскольку большинство городов находится у воды, без жилья останется около 40% населения планеты.

Но будут и другие последствия, не менее разрушительные. Соленая океанская вода заполнит водоемы в глубине материков, уничтожая запасы пресной воды. В результате будут уничтожены ирригационные системы, гидроэлектростанции, системы охлаждения промышленных объектов. Пресная же вода, образовавшаяся из ледниковых шапок, нарушит океанские течения и вызовет климатические аномалии. Гольфстрим почти наверняка исчезнет. Это океаническое течение "обогревает" Европу, а без него в странах, прилегающих к Атлантическому океану, наступит локальный ледниковый период.

Лед, расположенный на горных вершинах и ледниках в глубине материков, адсорбирует самые разные вещества из атмосферы, в том числе ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве. При таянии льда все они высвободятся и заполнят окружающие водоемы и воздух. Растает и вечная мерзлота в северных широтах – а в ней законсервировано огромное количество органики, которая не разлагается тысячелетиями благодаря низкой температуре. Без льда процесс разложения запустится вновь, продуцируя масштабные выбросы метана.

Самое удивительное, что Антарктиду не затопит. Это самый высокий континент Земли, над уровнем моря он возвышается в среднем на 2 километра. А на фоне повышения температуры планеты он останется самым прохладным местом, так что человечество, вероятно, будет вынуждено перебираться сюда. Историки, между прочим, будут просто счастливы: из-подо льда высвободятся останки древней фауны, можно будет без помех изучать эндемических саблезубых тигров и динозавров. Правда и древние вирусы, законсервированные в ледяном щите, тоже вырвутся на свободу…

Разумеется, нас больше всего интересует, что будет с Россией при таком невеселом раскладе. Спешим обрадовать: климатологи утверждают, что большая часть Евразии станет… тропиками. Пальм и бананов не обещают, но общепланетарный нагрев приведет к тому, что в прохладных регионах (например, в Сибири) средняя температура повысится градусов на 15. Да, атмосфера получит внушительную порцию метана из растаявшей вечной мерзлоты, но зато у нас не так много городов возле северных морей, а выходов к остальным почти нет, так что затопление принесет нам не так много вреда, как многим другим странам.

Впрочем, ученые утверждают, что Земля в своей истории переживала и более теплые времена. Как можно убедиться, жизнь на планете не исчезла, единственный разумный вид по-прежнему существует и даже достиг таких высот, как ядерная медицина, космические станции и татуаж бровей. Хотя последнее из списка достижений, пожалуй, можно вычеркнуть. Хотя…