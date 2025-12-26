Ученые обнаружили опасные вредные вещества в воздухе квартир и офисов

Группа китайских ученых опубликовала научную работу, в которой изучила вредные вещества в воздухе квартир. Их оказалось намного больше, чем принято считать. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Когда мы вспоминаем о загрязнениях, окружающих нас в быту, на ум сразу приходит классический рекламный мем про "ободок унитаза". Следующим в этом списке обычно указывают мобильный телефон: существует мнение, что на нем скапливается еще больше вредных бактерий. Но во всех таких утверждениях речь обычно идет о микробной жизни, а про токсичные химические вещества не вспоминают.

Коллектив китайских исследователей из Куньминского университета науки и технологий решили изучить вопрос и с этой стороны. Оказалось, в воздухе наших квартир витают буквально сотни вариантов самых разных химических соединений, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека. Причем выделяют их предметы, к которым мы давно привыкли и абсолютно не воспринимаем их как угрозу самочувствию.

Выяснилось, что шампуни, лосьоны и средства для ногтей наполняют воздух веществами, способными влиять на гормональный фон. Ковры, краски и покрытия для мебели выделяют активные соединения, надолго остающиеся в помещениях. При приготовлении пищи образуются нитрозамины, которые современная наука считает возможными канцерогенами. Коврики и детские игрушки медленно испаряют антипирены – вещества, которые вводят в органические материалы для повышения огнестойкости. А компьютеры, кабели и другая электроника, нагревающаяся во время работы, могут выделять пластификаторы.

Мало того, все эти вещества часто не остаются в неизменном виде, а еще и преобразуются со временем, становясь более опасными. Этому способствуют самые разные факторы. Свет от ламп, озон от бытовой техники и пылевые пленки на поверхностях действуют как настоящие химические реакторы, изменяя форму веществ.

Например, антипирен может разрушиться и превратиться в соединение, оказывающее более сильное вредное воздействие, чем исходный ингредиент. Ароматические добавки в чистящих средствах или косметике также со временем могут превращаться в вещества, которые сильнее раздражают глаза, кожу или легкие. Вот почему так важно не пользоваться косметикой с истекшим сроком годности. Кроме того, виниловые напольные покрытия выделяют пластификаторы, которые оседают в виде пыли, а в ней незаметно протекают вредные для здоровья реакции.

Возможно, все это имело бы меньшие последствия, если бы воздух помещений, в которых мы живем и работаем, постоянно обновлялся. Но в последние десятилетия человечество проводит все больше времени в кондиционированных комнатах. Как известно, подавляющее большинство таких приборов не вентилирует квартиры или офисы. Вместо этого они захватывают имеющийся воздух, нагревают или охлаждают во внутреннем блоке, а затем возвращают обратно в помещение.

Конечно, существуют и приточные кондиционеры, способные на вентиляцию. Но такие модели намного дороже обычных, а потому гораздо менее популярны. В результате мы постоянно находимся в практически герметичных помещениях, в которых постоянно циркулируют самые разные вещества, и вдыхаем один и тот же очень мало обновляющийся воздух.

Ученые настоятельно рекомендуют корпорациям провести тщательные исследования выпускаемой ими продукции на предмет выделения в воздух токсичных веществ. А пока этого не произошло, советуют всем нам как можно чаще проветривать помещения. Это звучит особенно актуально в преддверии новогодних каникул, когда люди проводят много времени, не выходя из дома. Проветривайте квартиры как можно чаще, и это поможет удалить из них накопившиеся вредные вещества. А там, глядишь, и компании задумаются о вредных выбросах своей продукции.

Хотя…

