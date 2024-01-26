Расплавит и снесет: почему люди бессильны в битве с лавой при извержении

Научное издание Popular Science опубликовало статью о попытках разными методами остановить поток лавы извергающегося вулкана. Об этих способах и достигнутых результатах рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
В исландском городе Гриндавик, расположенном на полуострове Рейкьянес, живет чуть больше 3,5 тысячи человек. Но в ночь на 14 января 2024 года оно сократилось до пары десятков: люди были эвакуированы, поскольку всего в семи километрах к северу от населенного пункта проснулся вулкан Фаградальсфьядль.
Он считался спящим почти шесть тысяч лет, пока не проснулся в XXI веке. Извержения происходили в 2021, 2022 и 2023 годах, но то, что случилось в середине января 2024-го, оказалось самым сильным: власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Раскаленная лава, вытекающая из трещины в земле, двигалась в сторону города. Гриндавик был отключен от энергоснабжения, пострадали здания и дороги. Все утихло лишь через шесть дней, и жители города наконец смогли вновь вернуться в свои дома.
Когда на планете просыпается очередной вулкан, многие задаются вопросом: почему человечество до сих пор не изобрело никакой защиты от извержения? Да, мы не способны повлиять на подземные толчки, на гигантские облака дыма и пепла, поднимающиеся в воздух. Но, возможно, есть вариант уберечься от лавы? В конце концов она течет по земле, причем относительно медленно. Неужели все, что можно сделать, – это убежать?
На самом деле попытки остановить или хотя бы перенаправить поток лавы предпринимались неоднократно. И, к сожалению, все они оказались безуспешными. Чтобы понять почему, нужно рассмотреть каждый из опробованных методов.
В 1973 году исландцы предприняли самый известный эксперимент по охлаждению лавы. Они использовали целую флотилию небольших лодок и рыболовецких судов, чтобы защитить островное поселение Хеймаей от извержения вулкана Элдфелл. Потоки раскаленной магмы угрожали перекрыть гавань, которая очень важна для рыбной промышленности региона.
На каждом судне были установлены помпы, которые качали морскую воду и по шлангам подавали ее к кромке вулканической массы. Также были задействованы все пожарные машины и несколько тракторов с системой орошения полей. Вся эта техника поливала лаву морской водой. Расчет был на то, что расплав превратится в камень и не сможет продолжать двигаться. Но все попытки ни к чему не привели: температура лавы превышает 1 000 градусов, и вода просто испарялась, даже не долетев до ее поверхности. К счастью, извержение быстро закончилось, гавань не пострадала.
В 1935 и 1942 годах жители Гавайев пытались остановить потоки лавы из вулкана Мауна-Лоа, которые угрожали городу Хило. Для этого они использовали взрывчатку, сбрасывая ее с самолетов. За счет этого планировалось разрушить каналы (лавовые трубки) в вулкане, которые подавали магму на поверхность. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Взрывы не разрушали старые каналы, а образовывали новые, и лава не остановила своего течения.
Был испробован и третий метод борьбы: перенаправление потока. В 1992 году, когда в Италии проснулся вулкан Этна, власти страны решили отвести лаву от городов, расположенных неподалеку. Для этого использовали строительную технику – экскаваторы и бульдозеры. На пути потока строили заградительные дамбы и прокладывали отводные каналы.
Эта стратегия принесла некоторые результаты: огненная река немного замедлила движение. Но все дело в том, что лава – это расплавленные горные породы, обладающие довольно большой массой. Проще говоря, магма тяжелая, ее поток легко рушит заграждения на пути. Вулканическая масса Этны просто перетекла через все препятствия, и несколько домов были разрушены.
В итоге на сегодняшний день человечество не знает метода, как уберечься от лавы. Мы не обладаем технологиями, способными хоть как-то повлиять на ее поток или структуру. Все, что можно ей противопоставить, – эвакуация. При этом вероятно, когда-нибудь все же будет изобретен более действенный способ.
Хотя…
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