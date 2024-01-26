Расплавит и снесет: почему люди бессильны в битве с лавой при извержении

Научное издание Popular Science опубликовало статью о попытках разными методами остановить поток лавы извергающегося вулкана. Об этих способах и достигнутых результатах рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Marco Di Marco

В исландском городе Гриндавик, расположенном на полуострове Рейкьянес, живет чуть больше 3,5 тысячи человек. Но в ночь на 14 января 2024 года оно сократилось до пары десятков: люди были эвакуированы, поскольку всего в семи километрах к северу от населенного пункта проснулся вулкан Фаградальсфьядль.

Он считался спящим почти шесть тысяч лет, пока не проснулся в XXI веке. Извержения происходили в 2021, 2022 и 2023 годах, но то, что случилось в середине января 2024-го, оказалось самым сильным: власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Раскаленная лава, вытекающая из трещины в земле, двигалась в сторону города. Гриндавик был отключен от энергоснабжения, пострадали здания и дороги. Все утихло лишь через шесть дней, и жители города наконец смогли вновь вернуться в свои дома.

Когда на планете просыпается очередной вулкан, многие задаются вопросом: почему человечество до сих пор не изобрело никакой защиты от извержения? Да, мы не способны повлиять на подземные толчки, на гигантские облака дыма и пепла, поднимающиеся в воздух. Но, возможно, есть вариант уберечься от лавы? В конце концов она течет по земле, причем относительно медленно. Неужели все, что можно сделать, – это убежать?

На самом деле попытки остановить или хотя бы перенаправить поток лавы предпринимались неоднократно. И, к сожалению, все они оказались безуспешными. Чтобы понять почему, нужно рассмотреть каждый из опробованных методов.

В 1973 году исландцы предприняли самый известный эксперимент по охлаждению лавы. Они использовали целую флотилию небольших лодок и рыболовецких судов, чтобы защитить островное поселение Хеймаей от извержения вулкана Элдфелл. Потоки раскаленной магмы угрожали перекрыть гавань, которая очень важна для рыбной промышленности региона.



Фото: AP Photo/Marco Di Marco

На каждом судне были установлены помпы, которые качали морскую воду и по шлангам подавали ее к кромке вулканической массы. Также были задействованы все пожарные машины и несколько тракторов с системой орошения полей. Вся эта техника поливала лаву морской водой. Расчет был на то, что расплав превратится в камень и не сможет продолжать двигаться. Но все попытки ни к чему не привели: температура лавы превышает 1 000 градусов, и вода просто испарялась, даже не долетев до ее поверхности. К счастью, извержение быстро закончилось, гавань не пострадала.

В 1935 и 1942 годах жители Гавайев пытались остановить потоки лавы из вулкана Мауна-Лоа, которые угрожали городу Хило. Для этого они использовали взрывчатку, сбрасывая ее с самолетов. За счет этого планировалось разрушить каналы (лавовые трубки) в вулкане, которые подавали магму на поверхность. Но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Взрывы не разрушали старые каналы, а образовывали новые, и лава не остановила своего течения.

Был испробован и третий метод борьбы: перенаправление потока. В 1992 году, когда в Италии проснулся вулкан Этна, власти страны решили отвести лаву от городов, расположенных неподалеку. Для этого использовали строительную технику – экскаваторы и бульдозеры. На пути потока строили заградительные дамбы и прокладывали отводные каналы.

Эта стратегия принесла некоторые результаты: огненная река немного замедлила движение. Но все дело в том, что лава – это расплавленные горные породы, обладающие довольно большой массой. Проще говоря, магма тяжелая, ее поток легко рушит заграждения на пути. Вулканическая масса Этны просто перетекла через все препятствия, и несколько домов были разрушены.

В итоге на сегодняшний день человечество не знает метода, как уберечься от лавы. Мы не обладаем технологиями, способными хоть как-то повлиять на ее поток или структуру. Все, что можно ей противопоставить, – эвакуация. При этом вероятно, когда-нибудь все же будет изобретен более действенный способ.

Хотя…