Световой день продлится в Москве семь часов во время зимнего солнцестояния

В 2025 году зимнее солнцестояние наступит 21 декабря. В этот день светлое время суток продлится в Москве 7 часов. О значении астрономического события, а также о том, какие народные приметы и поверья с ним связаны, – в материале Москвы 24.

Положение светила

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимнее солнцестояние пройдет в 2025 году 21 декабря в 18:03 по московскому времени. Об этом Москве 24 рассказал лектор Московского планетария Ярослав Турилов.

Специалист пояснил, что во время явления солнце достигнет самой низкой точки относительно линии горизонта. В Северном полушарии наступит астрономическая зима, а в южном – астрономическое лето.



лектор Московского планетария Ярослав Турилов Для жителей Северного полушария этот день станет самым коротким в году – в столице его продолжительность составит всего лишь 7 часов. Восход солнца ожидается в 08:58, а заход – в 15:58. В момент летнего солнцестояния происходит с точностью наоборот: день длится около 17 часов и считается самым длинным в году.

В планетарии также уточнили, что самый короткий световой день будет в Полярных Зорях (Мурманская область) – всего 18 минут. При этом в Салехарде он составит 2 часа 11 минут, в Новом Уренгое – 2 часа 40 минут, а в Санкт-Петербурге – 5 часов 53 минуты.

При этом Турилов посоветовал провести эксперимент: по его словам, зимнее солнцестояние стоит запечатлеть на камеру примерно в 12:30.

"Если после этого каждый день в одно и то же время фиксировать положение светила, то можно наглядно увидеть, как оно поднимается все выше, увеличивая световой день", – посоветовал эксперт.

Пряники, мед и другие угощения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Руси зимнее солнцестояние считалось важнейшей датой календарного цикла. Оно символизировало рождение нового Солнца – победу света над тьмой и возвращение природы к жизни. Основные праздники и обряды происходили именно в этот день.

Традиционным занятием было разведение огня, праздничное освещение улиц факелами. Огонь являлся символом защиты от злых духов и исцеления от недугов. Жители деревень разводили большие костры, через которые прыгали, стараясь очиститься от всего плохого, накопленного за прошедший год.

За несколько дней до солнцестояния тщательно убирали свои дома, выбрасывали старые и ненужные вещи. Считалось, что нужно избавиться от всего лишнего, чтобы встретить новый солнечный цикл в чистоте и гармонии. Этот обычай перекликается с современными традициями подготовки к Новому году.



Также были популярны праздничные гулянья, танцы и игры. Молодежь наряжалась в маски зверей и фантастических персонажей, ходила по дворам и исполняла песни-коляды, поздравляя соседей с наступлением Нового Светлого года. За исполнение песен полагалось угощение: пирожки, пряники, мед и другое вкусное угощение.

Предки верили, что в ночь перед солнцестоянием происходят чудеса и открывается доступ к высшему знанию. Поэтому среди молодежи пользовались спросом разные виды гаданий: девушки пытались угадать своего жениха, а юноши определяли будущую профессию или удачу в делах.

Люди также внимательно следили за погодой в этот день: ясно и холодно – к хорошему урожаю, тепло и облачно – к плохой погоде и плохому урожаю. Часто кормили домашних животных и птицу, надеясь, что щедрое угощение привлечет процветание и благополучие.

В целом зимнее солнцестояние воплощало веру народа в скорое возобновление природных процессов, возрождение тепла и жизнь в новом свете.