Загробная угроза: почему мумии могут быть опасны для современного человека

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики сообщают, что мумии, выставленные в одном из музеев Мехико, могут представлять опасность для человека: на них обнаружен опасный грибок. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

В популярной культуре давно существует миф о так называемом проклятии мумий. Считалось, что вскрывший гробницу с мумифицированным телом обязательно погибнет – вероятнее всего, прямо на месте. Поэтому "проклятием фараонов" долго пугали и древних расхитителей склепов, и современных египтологов.

Правда, в наше время миф слегка изменился. Вместо магии, карающей святотатцев, появились тысячелетние бактерии, грибки и другие патогены, вызывающие самые пугающие болезни. Но если тщательно изучить биографии ученых, вскрывавших могильники, окажется, что подавляющее большинство из них жили долго и счастливо.

Однако на днях многие издания разместили статьи под пугающими заголовками: "Мексиканские мумии могут заражать людей смертоносным грибком".

В 1833 году в городе Гуанахуато бушевала эпидемия холеры. Трупы погибших от этой болезни складывали в подземные погребальные камеры. Благодаря уникальной сухости воздуха в этих помещениях тела не разложились со временем, а естественным образом мумифицировались. Несмотря на то что никто не проводил с ними процедуру бальзамирования.

Удивительно, что на многих мумиях сохранились следы одежды, волосы и кожа. Больше сотни тел были извлечены из камер в середине XX века, с тех пор они выставлялись во многих музеях Мексики и даже вывозились за пределы страны.

Мумии Гуанахуато – одна из популярных туристических достопримечательностей этой страны. Недавно биологи Национального института антропологии исследовали одну из выставок, на которой в витринах демонстрировались шесть мумий. К неприятному удивлению ученых, они обнаружили на телах и поверхности стекла разрастающиеся колонии грибков.

Конечно, это не древнее проклятие, а вполне "современный" грибок, споры которого в буквальном смысле витали в воздухе. Попав на человеческие останки, они начали размножаться в питательной среде. Конкретный вид грибка не называется, но есть серьезные опасения, что он может быть опасен для здоровья и даже жизни человека.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ученые отмечают, что витрины, в которых выставляются экспонаты, абсолютно не герметичны. Именно поэтому споры грибка попали внутрь, а также могут быть вынесены наружу. Все это способно угрожать здоровью посетителей выставки, которых здесь бывает довольно много: загробная жизнь и духи являются значительной частью мексиканской культуры.

Конечно, смертельные грибковые инфекции от мумий не самое распространенное в мире явление. Но есть основания предполагать, что они все-таки встречаются. Например, в 1970 году дюжина археологов вскрыли гробницу польского короля Казимира IV. Спустя пару недель 10 из них умерли от пневмонии. Считается, что болезнь была вызвана грибком, разросшимся на останках правителя.

Сейчас исследователи призывают все музеи мира, в которых выставлены какие бы то ни было мумии, во-первых, провести тщательный анализ экспонатов на наличие патогенной флоры, а во-вторых, пересмотреть условия их хранения. Витрины должны быть герметичными, а температура воздуха в помещениях по возможности снижена.

Хочется верить, что музеи прислушаются к этим рекомендациям. Тогда мумифицированные тела, а также другие экспонаты не будут представлять никакой опасности.

Хотя…

