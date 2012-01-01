Эксперт Кошман: астрономическая осень наступит в Москве 22 сентября

День осеннего равноденствия в 2024 году выпадает на 22 сентября. Солнце пересечет небесный экватор, после чего в Северном полушарии начнется астрономическая осень, а в Южном – весна. Подробнее об этом событии, а также связанных с ним народных традициях и приметах – в материале Москвы 24.

Научное объяснение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осеннее равноденствие – это явление, когда Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие. В этот момент продолжительность дня и ночи почти равна, рассказала Москве 24 астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"Причиной смены времен года является наклон земной оси к плоскости орбиты – он равен 23,5 градуса. Поэтому в течение года на планете бывает лучше освещено либо Северное полушарие, либо Южное. Но есть момент, когда свет распределяется одинаково, и тогда в любой точке Земли день и ночь уравниваются", – объяснила эксперт.





Людмила Кошман астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Это происходит дважды в год, обычно 20–21 марта и 22–23 сентября. Эти даты и называются днями весеннего и осеннего равноденствия. При этом дни равноденствий и солнцестояний меняются из-за добавления 29 февраля в високосные годы.

Кошман заметила, что в этот день Солнце восходит точно на востоке и заходит аккурат на западе, находясь 12 часов над горизонтом и 12 под ним. Отсюда и пошло название "равноденствие", отметила специалист.

Уже после этой даты ночь в Северном полушарии становится длиннее дня, и наступает астрономическая осень. В Южном же темное время суток сокращается, и там начинается астрономическая весна, объяснила Людмила Кошман.

"После осеннего равноденствия продолжительность светового дня в Москве начнет стремительно уменьшаться: 22 сентября она составит чуть более 12 часов, а 21 декабря – всего 7", – заключила астроном.

Традиции, приметы и поверья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В древние времена считалось, что день осеннего равноденствия прекрасно подходит для очищения души и жилища от всего плохого. Для этого нужно было всего лишь прибраться дома и сходить в баню. Кроме того, люди верили, что можно привлечь удачу и достаток в семью, если провести этот день в согласии с окружающим миром.

А вот оставлять кошелек на столе и давать в долг считалось плохой приметой. Согласно поверьям, впоследствии можно было оказаться без денег. Это же могло настигнуть тех, кто решил в этот день отправиться в дальний путь или переехать. Также не рекомендовалось выходить на улицу ночью, поскольку человек мог подцепить разные болезни.

Считалось, что вода в день осеннего равноденствия обладает магической силой: если умыться, можно было согнать все плохое и привлечь красоту и здоровье. А от злых духов дом защищали с помощью рябины: необходимо было собрать ее кисти и положить между оконных рам. Также она помогала излечиться от болезней – нужно было начертить круг веточкой, а затем встать внутрь него. Девушки же верили, что, если рассказать рябине сокровенные желания, они обязательно сбудутся.

Также на Руси в этот день прощались с теплым временем года и готовились к холодам, а по погоде определяли, каким будет предстоящий сезон. Например, большое количество паутины обещало теплую осень и морозную зиму, а снег был предвестником плохого урожая. Плюс если к осеннему равноденствию еще не осыпались иголки, это означало, что сугробов в этом году стоит ждать много.

Кроме того, наши предки смотрели на количество плодов на деревьях. К примеру, если на рябине много ягод, осенью надо ждать немало дождей. А когда в лесу обилие желудей, Рождество будет снежным. При этом желтые листья на березе указывали на ранние заморозки и холодную зиму.

