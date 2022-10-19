Ученые научили клетки мозга человека играть в компьютер

Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs вырастила в лабораторной среде клетки человеческого мозга и научила их играть в простейшую компьютерную игру. В деталях эксперимента разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Pong – одна из самых первых компьютерных игр, в которой участникам с помощью виртуальных площадок нужно отразить удары соперника по мячу на двумерном поле. Ее придумала компания Atari в 1972 году, и именно с нее началась вся геймерская индустрия.

Игра давно пережила эпоху бурного расцвета и почти отправилась на свалку истории. Но в 21 веке о ней внезапно вспомнили разработчики систем искусственного интеллекта, которые обучали с ее помощью различные нейросети. Позже компьютеры перешли к решению гораздо более сложных задач. Тогда за Pong взялись биотехнологи: она оказалась идеальной средой для тестирования нейроинтерфейсов. Виртуальный шарик по экрану гоняли и свиньи, передвигавшие джойстик пятачками, и обезьяны, управлявшие площадками силой мысли. Теперь настала очередь человеческих нейронов.

Описание проекта от Cortical Labs по сегодняшним временам звучит довольно буднично. Ученые вырастили в чашке Петри культуру из нескольких сотен тысяч клеток человеческого мозга, подключили к ним электроды и обучили получившийся конструкт правилам компьютерной игры. Система, которой дали название DishBrain, лихо гоняет по игровому полю нарисованную площадку, отбивая ей однопиксельный мяч.

Разумеется, в реальности все обстоит намного сложнее. Нейроны не "видят" игровых элементов на экране, они лишь получают электрические импульсы. И реагируют на изменение игровой ситуации тоже импульсами, которые считывающий алгоритм превращает в управляющие команды. Из прошлых исследователей было известно, что нейроны предпочитают привычные, постоянные стимулы. Поэтому при игровом промахе им посылали набор из множества хаотичных сигналов, зато каждый удачный удар стимулировался одним и тем же импульсом. После нескольких циклов нейроны научились подставлять площадку под падающий мяч почти без ошибок. Эксперимент показал: лабораторную культуру живых нейронов можно обучить сложным действиям.



Видео: YouTube/Cortical Labs

Компания заявляет, что полученные результаты можно будет применить для создания биологических процессоров: "Использование вычислительной мощности живых нейронов для создания синтетического биологического интеллекта, ранее ограниченное областью научной фантастики, теперь может быть доступно человеческим технологиям". Несомненно, звучит многообещающе. Все сегодняшние нейросети работают на привычном компьютерном "железе", но в будущем его можно будет заменить биологическими культурами. Их возможности намного превосходят всю изобретенную людьми электронику, поэтому они лучше подходят в качестве "среды обитания" для систем искусственного интеллекта.

Здесь и начинается область очень тонкого льда. Представим, что живые нейроны действительно пришли на смену кремниевым процессорам и компьютеры начали работать "на кусочках мозгов". Можно ли будет считать искусственный интеллект, созданный на основе живой ткани, действительно искусственным? Задумайтесь: у нас получится самообучающаяся система, существующая в биологическом клеточном материале. Но разве не теми же самыми словами можно описать и человеческий разум?

Вероятно, как только подобные системы будут созданы, возникнут серьезнейшие этические вопросы и проблемы. Можно ли считать такой "клеточный компьютер" личностью? Есть ли у него какие-нибудь права и обязанности? Обладает ли он свободой воли? И даже так: не станет ли выключение такой системы равносильно уничтожению живого существа? Словом, сегодняшняя "чашка мозгов", играющая в Pong, в будущем может привести к кардинальным изменениям в технологиях, этике и человеческом обществе вообще. Радует только, что до этого момента ждать еще очень долго. Хотя...

