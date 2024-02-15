Свили из того, что было: как древние люди научились делать веревки

Группа немецких археологов из Тюбингенского университета предположила, что найденные в местах стоянок древних людей загадочные предметы служили для изготовления веревок. В качестве доказательства ученые восстановили эту технологию. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



В 2015 году археологи, работающие в пещерах Холе-Фельс и Гейсенклестерле на юго-западе Германии, нашли загадочный предмет – довольно крупную костяную пластину с несколькими отверстиями, расположенными в ряд. Подняв архивы, они выяснили, что почти такой же артефакт был найден неподалеку еще в 1983 году. Это тоже был 20-сантиметровый фрагмент мамонтовой кости с рядом отверстий.

Мало того, подобные предметы находили и в других европейских странах. Иногда деревянные, но чаще костяные или из оленьего рога. Они датируются последним ледниковым периодом, их возраст – более 35 тысяч лет. В то время по всей Европе процветали охотники и собиратели, оставившие после себя наскальные рисунки, примитивные статуэтки и другие произведения первобытного искусства. А потому и перфорированные костяные пластины исследователи, не особенно задумываясь, относили к той же категории. Считалось, что это – не то шумовые музыкальные инструменты, не то ритуальные принадлежности. У археологов вообще принято относить все непонятные находки к наследию каких-нибудь культов и древних ритуалов.

Но последние найденные пластины сохранились настолько хорошо, что их можно было исследовать в самых мельчайших подробностях. Изучив предметы под микроскопом, ученые установили, что отверстия в кости обладают интересной особенностью: их внутренняя поверхность изборождена множеством канавок, закручивающихся по спирали. Тогда исследователи провели анализ крохотных частичек почвы, забившихся туда. Несмотря на прошедшие тысячелетия, эти фрагменты дали пищу для размышлений: в канавках содержалось множество мельчайших волокон неких растений (каких именно, установить не удалось).

Ученым оставалось только сложить элементы этого паззла в общую картину. В конце концов историки пришли к выводу, что костяные пластины предназначались для плетения веревок. Оставалось только проверить идею на практике.



Конечно, экспериментировать с реальными историческими артефактами никто бы не стал – было решено изготовить аналог. Но хотя мамонтовую кость в наше время достать все-таки можно, стоит она дорого. Поэтому было решено использовать более доступный материал – бивень африканского бородавочника. Из него изготовили пластину и просверлили в ней четыре отверстия.

Затем группа обратилась к историческим изображениям изготовления канатов. В средние века мастера использовали деревянные бруски с отверстиями аналогичного размера. Протягивая через них растительные волокна, группа из трех-четырех ремесленников поддерживала натяжение и сплетала многожильные веревки.

Немного попрактиковавшись, археологи обнаружили, что их инструмент работает эффективно и быстро, позволяя изготавливать веревки с минимальными усилиями. Исследователям удалось сплести пять метров каната примерно за 10 минут. В качестве сырья они перепробовали множество растений – от льна до рогоза (все эти виды росли в местах раскопок 30 тысяч лет назад). Оказалось, самая прочная веревка получается из тростника – сплетенный из него канат смог выдержать вес самого крупного из археологов.

Авторы эксперимента говорят: многие неопознанные древние артефакты, которые считаются сегодня безделушками или предметами культа, на деле могут иметь совершенно конкретное техническое назначение. Остается только узнать – какое именно. Тогда у нас будет более полное представление о жизни и быте древних людей, а в общественном сознании они перестанут быть "примитивными дикарями".

Хотя…