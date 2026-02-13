Ученый Жуйко оценил вероятность столкновения разрушительного астероида с Землей

Крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля, рассказал ученые. Какова вероятность столкновения крупного небесного тела с нашей планетой и способно ли человечество защитить себя, разбиралась Москва 24.

Гость из Вселенной

Крупнейший за последний год астероид 162882 (2001 FD58) приблизится к Земле 14 февраля 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

При этом сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин уточнил, что небесное тело диаметром от 0,5 до 1 километра пролетит на безопасном расстоянии от планеты, сообщает aif.ru.





Леонид Еленин сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Астероид пролетит в 6,5 миллиона километров от Земли, это в 17 раз дальше Луны.

При этом, согласно данным Европейского космического агентства, ближайший крупный астероид с ненулевой вероятностью падения на Землю носит название 2017 SH33. Шанс его столкновения с планетой 30 апреля 2026 года оценивается как 1 к 150 миллионам. А самый высокий риск врезаться в планету 1 октября 2026-го – у 10-метрового камня 2013 TP4. По подсчетам специалистов, шансы составляют 1 примерно к 45 тысячам.

Ранее жители Токио и соседней префектуры Канагава наблюдали в небе яркий огненный шар. Как сообщили очевидцы, пролет также был виден в городе Кавасаки и на фоне горы Фудзи.

"Можно прозевать"

Вероятность прямого попадания крупного астероида в Землю составляет примерно 1 шанс на 10 миллионов, рассказал Москве 24 младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

Он отметил, что по сравнению с такими небесными телами, другие подобные угрозы не являются существенными.

"Космическое вещество присутствует в атмосфере Земли постоянно. Каждые сутки на планету выпадает около тонны межпланетной пыли, но она полностью сгорает в атмосфере, и люди этого даже не замечают. Никакой опасности это не представляет. Когда частички космического вещества имеют диаметр больше нескольких миллиметров, можно видеть росчерки света среди неподвижных светил", – сказал эксперт.

Он отметил, что многие называют их падающими звездами, но на самом деле звезда, которая в тысячи раз больше Земли, упасть на нашу планету не может.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Более крупные тела называют метеороидами. Они способны вызывать очень яркие вспышки – болиды. А еще более крупные объекты – это уже астероиды. Самый крупный из известных составляет в диаметре около 900 километров.

По словам эксперта, гипотетическое падение такого тела могло бы привести к глобальной катастрофе вплоть до уничтожения части человечества.

"Но, повторюсь, вероятность этого крайне мала. В России существует государственная служба контроля космического пространства. Эту задачу поддерживают академические институты: Институт астрономии РАН, Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, Институт прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге, а также другие ведомства. Информация поступает путем телескопических наблюдений", – пояснил астроном.

Как отметил Жуйко, специальная служба патрулирует звездное небо каждую ночь, фотографируя движущиеся объекты на всей видимой полусфере Земли. Благодаря этому астрономы всегда обладают самой свежей информацией о потенциальных угрозах.

"Примерно один раз в 2–3 месяца астероиды пролетают между Землей и Луной. Такие объекты считаются потенциально опасными, но прямого попадания в планету пока не прогнозируется. Опасности нет, и все мы в безопасности", – добавил специалист.

Астроном Александр Крылов в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что крупные небесные тела, способные вызвать глобальную катастрофу, находятся под постоянным контролем. Их координаты известны и траектории отслеживаются.

"Исключение составляют небольшие объекты – те, что размером в несколько метров или пару десятков метров. Их действительно можно "прозевать", как это случилось с Челябинским метеоритом. Он был небольшим и темным, плохо отражал солнечный свет, поэтому заметить его заранее не удалось. К счастью, разрушения от таких объектов носят локальный характер и не представляют глобальной угрозы", – пояснил эксперт.





Александр Крылов астроном Если же говорить о методах защиты от крупных астероидов, человечество в целом обладает теоретическими наработками: можно изменить траекторию объекта с помощью тяжелого космического аппарата, либо, в крайнем случае, применить в космосе ядерный взрыв. Однако на практике применять эти методы пока не приходилось – ни одного реального столкновения с опасным астероидом в истории человечества не было.

Сейчас, по словам эксперта, ученые следят за астероидом Апофис. Он несколько раз приблизится к Земле в 2029 и 2036 годах, но вероятность столкновения оценивается как крайне низкая. К тому же, при сближении с такими планетами-гигантами, как Юпитер или Сатурн, его траектория может измениться под действием гравитации. Поэтому угрозы нет, но наблюдение за объектом продолжается, заключил Крылов.

