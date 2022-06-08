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Ученые выяснили, почему зевание так заразительно

Сигнал тревоги: ученые объяснили, зачем мы зеваем
наука

Американские биологи выяснили, для чего мы зеваем, а также объяснили, почему зевание так заразительно. Подробнее – в материале научного обозревателя Николая Гринько.

Фото: depositphotos/fizkes

Едва ли не каждый из нас уверен, что зевание помогает организму восполнить недостаток кислорода. Можем вас удивить: выяснилось, что это совсем не так. Если бы зевок действительно позволял легким "вытянуть" из воздуха добавочную порцию O2, то альпинисты, летчики, подводники и жители высокогорных регионов зевали бы, не останавливаясь. Эндрю Гэллап, биолог-эволюционист из Политехнического института государственного университета Нью-Йорка, рассказал изданию Science об экспериментах, опровергающих эту теорию.

Ученые измеряли уровень кислорода в крови зевающих людей и животных. Вопреки ожиданиям, этот показатель до зевка и после него практически не отличался. Тогда исследователи стали отслеживать другие показатели организма, которые могли бы изменяться при зевании.

И после серии опытов выяснилось: единственное, что меняется, – это... температура мозга.

Мы зеваем, чтобы охладить мозг, а вовсе не для того, чтобы насытить кровь кислородом. Как именно работает этот механизм – пока не очень понятно, но он есть и у человека, и у других млекопитающих, и даже у птиц. Самый интересный случай – это морские млекопитающие, вроде китов или тюленей, которые зевают, находясь под водой. В этот момент они не дышат, а значит, процесс никак не связан с дыханием и вообще с воздухом.

Почему же мы чаще всего зеваем вечером перед сном (или днем, если плохо выспались)? Дело в том, что в эти моменты наш мозг работает с повышенной нагрузкой. Весь день он функционирует в штатном режиме, но к вечеру ему все больше требуется отдых, "перезагрузка". И чем дольше мы не даем ему этого отдыха, тем тяжелее функционирует наш "процессор". Аналогия с компьютером здесь самая прямая: чем больше нагрузка на мозг, тем выше его температура. Как выясняется, в нашем организме предусмотрена штатная система охлаждения – зевание. Кстати, именно поэтому можно взбодриться, если принять прохладный душ или даже просто умыться холодной водой: все это тоже охлаждает перегретый мозг.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Теперь о том, почему нам очень хочется зевнуть, когда мы видим зевающего во весть рот человека. Этот феномен наблюдается только у высокосоциальных животных, живущих большими стаями-семьями, а также у людей. Значит, "заразительное зевание" предназначено для передачи между членами коллектива какой-то информации. Сегодня ученые считают, что инстинкт "зевни, если кто-то рядом зевает" нужен для синхронизации группового поведения, но вовсе не для того, чтобы вся стая легла спать одновременно. Как раз наоборот.

Как это ни странно, исследователи утверждают, что "заразительное зевание" повышает бдительность тех членов стаи, которые не спят.

Чтобы подтвердить эту теорию, ученые провели эксперимент. Добровольцам показывали набор картинок, в который были включены изображения змей (угрожающий стимул) и лягушек (безопасный стимул). Испытуемым нужно было нажимать на кнопку, как только они видели фото змеи. После этого им показывали видеоролик с зевающими людьми, а затем повторяли задание со змеями. Оказалось, что после воздействия "заразительной зевоты" люди намного быстрее реагируют на опасность – скорость восприятия угрожающего стимула выросла в несколько раз.

Кстати, о "заразности". Люди очень часто зевают не только, когда видят зевоту, но даже когда просто слышат ее, обсуждают ее и даже читают о ней. И наверняка многие из вас за время прочтения этого текста зевнули хотя бы один раз. А значит, ваше восприятие опасности увеличилось, хоть и совсем немного. Это, конечно, не означает, что прямо сейчас вы готовы совершать подвиги или заниматься какой-нибудь опасной работой. Хотя...

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Гринько Николай

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