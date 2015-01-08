Скончался генконструктор корпорации "Энергия" Виктор Легостаев

В Москве на 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался академик РАН, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Виктор Легостаев, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, похороны Легостаева должны состоятся 13 января.

Ученый принимал активное участие в запуске космического корабля "Восток" с человеком на борту, разработке орбитальных станции "Салют" и "Мир", подготовке советско-американской программы "Союз-Аполлон" и многих других космических проектах.

Виктор Легостаев

Виктор Легостаев родился 6 июня 1931 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана в 1955 году, кандидат технических наук (1959), доктор технических наук (1987), профессор (1991), заслуженный деятель науки России (1996), член-корреспондент РАН (1997), действительный член РАН (2003).

С 1955 по 1960 год работал в НИИ-1 (ныне ФГУП "Исследовательский центр имени Келдыша"). При его участии была разработана первая в стране система активной ориентации КА - система ориентации межпланетной станции "Луна-3", и система ориентации пилотируемого корабля "Восток".

В 1960 году Виктор Легостаев в составе группы специалистов был переведен в ОКБ-1 (ныне Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева) и до 1989 года работал в должностях от начальника сектора до руководителя комплекса. Принял непосредственное участие в подготовке и запуске космического корабля "Восток" с человеком на борту.

Под руководством Легостаева и при его непосредственном участии были созданы системы, ставшие приоритетными в мировой практике, в их числе: система автоматического управления сближением и причаливанием на орбите ИСЗ космических кораблей с орбитальными станциями "Салют", "Мир"; система управления пилотируемого корабля "Союз-19" для советско-американской программы "Союз-Аполлон".

