LIVE: врач-онколог о том, как не заболеть раком

10 августа в парке "Музеон" онколог и исполнительный директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев расскажет о том, как предотвратить рак. Существуют научные прогнозы, согласно которым, к 2024 году число людей, страдающих от этого заболевания, увеличится до 19 миллионов. Болезнь может коснуться каждого. На лекции слушатели узнают о мифах возникновения заболеваниях и реальных методах профилактики.

Мероприятие организовано клубом The Question. Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 10 августа в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 10 августа, 19:00

10 августа, 19:00 Где смотреть: Мослекторий

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