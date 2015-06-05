Экипаж МКС вернется на Землю 11 июня

Фото: federalspace.ru

Очередной экипаж с Международной космической станции вернется 11 июня. Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров, передает МИА "Россия сегодня".

Отлет экипажа перенесли с 14 мая на более поздний срок в связи с аварией "Прогресса". На Землю вернутся россиянин Антон Шкаплеров, астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти и американец Терри Вертс.

Таким образом, до прибытия следующего экипажа на МКС останутся российские космонавты Геннадий Падалка и Михаил Корниенко, а также астронавт NASA Скотт Келли.

Ранее M24.ru сообщало, что новую экспедицию на Международную космическую станцию планируется отправить 24 июля.

Предполагается, что этот запуск станет первым пилотируемым полетом к МКС после аварии "Прогресс М-27М". На этом корабле на станцию отправятся российский космонавт Олег Кононенко, а также его японский и американский коллеги Кимия Юи и Челл Линдгрен.