Мимо Земли 2 февраля пролетит четыре астероида – ученый

В пятницу, 2 февраля, мимо Земли пролетит астероид диаметром практически 500 метров. По словам ученых, объект классифицирован как потенциально опасный из-за своих размеров и траектории движения. Кроме того, в этот день с планетой сблизятся еще три небесных тела. Рассказываем подробности и разбираемся, существует ли угроза для Земли.



Потенциально опасный

Крупный астероид, которому присвоено название 2008 OS7, пролетит мимо Земли 2 февраля в 17:40 по московскому времени. Диаметр небесного тела, по данным Астрономического музея Тайбэя, может достигать от 210 до 480 метров.

Уточняется, что оно пройдет от Земли на расстоянии в 0,019 астрономической единицы, то есть примерно в 2,85 миллиона километров. Скорость движения астероида составит порядка 18,2 километра в секунду. Из-за размеров и траектории специалисты отнесли его к потенциально опасным астрономическим объектам.





из сообщения Астрономического музея Тайбэя К счастью, 2008 OS7 не столкнется с Землей и не войдет в ее атмосферу во время этого сближения, поэтому опасности нет, беспокоиться не о чем.

К потенциально опасным объектам на данный момент причисляют в общей сложности 2 349 астероидов. Среди них наиболее крупным считается 1999 JM8. Его диаметр – порядка семи километров. Вместе с тем размеры всех 156 небесных тел, которые входят в список потенциально опасных, превышают километр. Столкновение этих объектов с Землей способно повлечь серьезные последствия, считают эксперты.

По прогнозам ученых, за 2024 год 18 небесных тел пролетят от планеты на расстоянии меньше 0,05 астрономической единицы. Из потенциально опасных ближе всех к Земле в следующие 150 лет подберется астероид 99942 Apophis (менее 40 тысяч киллометров). Это случится 14 апреля 2029 года.



Штатная ситуация

В пятницу, 2 февраля, кроме 2008 OS7, мимо Земли пролетит еще три астероида. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

"У всех четырех различные размеры. И они будут сближаться с Землей на разных расстояниях. Например, астероид 2024 BJ3, который был открыт буквально на днях, имеет небольшие размеры, в среднем 25 метров. Он пройдет на расстоянии 860 тысяч километров. Это далеко, больше, чем расстояние от Земли до Луны", – объяснил эксперт.

Другой астероид, 2024 BО3, имеет размеры от 13 до 28 метров, и последний – 2024 BP1 – порядка 45 метров.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Мимо Земли астероиды пролетают постоянно – стандартная ситуация, которая не несет опасности. Чем более таких небесных тел предварительно открывают астрономы, тем больше знаний о сближении с планетой. Это скорее статистическая информация для заполнения базы данных. Далее делаются прогнозы о движениях.

Например, астероид 2008 OS7, о приближении которого предупредили ученые из Тайбэя, был открыт еще в 2008 году. "Для него посчитали эволюцию орбиты на ближайшие 100 лет и отметили, что именно 2 февраля он пролетит мимо Земли с минимальным расстоянием", – уточнил Нароенков.

Ученый добавил, что увидеть такие небесные тела обычному человеку с Земли невозможно. Наблюдать сближения могут только специалисты при помощи профессионального оборудования в хороших обсерваториях.

