Неизвестные разбросали листовки перед храмом Христа Спасителя

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Неизвестные разбросали листовки перед входом в храм Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

"На территорию стилобата храма Христа Спасителя со стороны главного входа вошли около десяти человек, которые разбросали листовки с призывом принять участие в "Марше несогласных" 6 мая", - заявил работник правоохранительных органов столицы. После распространения листовок нарушители скрылись.

По факту инцидента проводится проверка. Сотрудники полиции изъяли записи с камер наблюдения, установленных рядом с местом происшествия. По ним они попытаются установить личности злоумышленников, нарушивших общественный порядок.