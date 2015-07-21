Для малого бизнеса необходимо снизить налоги – эксперт

Фото: ТАСС/Юрий Машков

По словам вице-премьера Ольги Голодец, в теневой экономике участвуют более 36 процентов трудоспособного населения. Два года назад эта цифра была больше – 45 процентов.

Президент Московского клуба молодых предпринимателей Дмитрий Порочкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как налоги мешают вести легальный бизнес и какие возможности открываются для начинающих предпринимателей в кризис.

"Я считаю, что кризис – это время возможностей. В это время открываются новые возможности для открытия бизнеса, потому что уходят те компании, которые не могут вовремя отреагировать и правильно подстроиться под новые реалии рынка. Соответственно высвобождаются какие-то части экономики, куда можно заходить", – пояснил он.

Эксперт – о малом и среднем бизнесе в кризис

По словам эксперта, чтобы бизнесмены начали работать легально, нужно снижать налоги для малого бизнеса. "Он не приносит такое количество налогов как крупный. Зачем его тогда вообще трогать? Основная задача малого бизнеса – создавать рабочие места и увлекать людей в предприятия. В Европе в малом и среднем бизнесе работает от 30 до 50 процентов людей, а в России – порядка 15 процентов", – добавил он.

Как пишет "Коммерсантъ", на окраинах провинциальных городов выросли целые кварталы с нелегальными автосервисами, есть сувенирные и строительные лавки. Издание отмечает, что, работая в шарашках, люди получают больше, чем на легальной должности какого-нибудь менеджера или продавца.

Добавим, в России на четыре года зафиксируют налоговые ставки. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Ранее m24.ru сообщало, что размер имущественного налога для владельцев зданий, торгово-офисная часть которых не превышает 20 процентов от общей площади, снижен в столице в четыре раза. Действие закона распространяется на здания, расположенные на земельных участках, в которых разрешено размещать офисы, магазины, а также объекты общепита и бытового обслуживания.

При этом льготой в размере 75 процентов от суммы начисленного налога смогут воспользоваться владельцы только тех зданий, где торгово-офисная часть занимает не более 20 процентов площади.

Также ряд организаций в Москве получат 75-процентную скидку по налогу на имущество. Функции здания должны быть подтверждены актом Государственной инспекции недвижимости. При этом они должны быть расположены на земельных участках, где один из видов разрешенного использования – торговля или офисы.